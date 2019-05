Vadão convoca seleção feminina com Marta, Formiga e mais 21 jogadoras

Por Nicholas Araujo

Redação Blog do Esporte









O técnico da seleção feminina de futebol Vadão convocou nesta quinta-feira (16) as 23 jogadoras que participarão da Copa do Mundo de 2019. A convocação respeitou o mesmo protocolo da seleção masculina, em um evento que reuniu dezenas de jornalistas na sede da CBF na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.





Mesmo com o mal momento da seleção, que sofreu nove derrotas nos últimos noves jogos, Vadão evitou surpresas e convocou as atletas com Marta, Formiga, Cristiane e cia. A seleção estará na Copa realizada na França no próximo mês. A lista poderá sofrer alterações até o dia 26, data limite para substituições em função de cortes por lesão.





"Nosso otimismo está na cabeça de cada um de nós, de cada uma das meninas. Nossa expectativa é altamente positiva, temos atletas de qualidade ímpar. Hoje se fala muito de plano tático, que é imprescindível. Temos atletas que podem resolver problemas com jogadas individuais, coisa que pouca gente tem. Nós temos esse privilégio. Estamos otimistas de fazer uma grande campanha e buscar esse almejado título mundial. Saímos mais preparados. Os amistosos estão no passado, o presente é o que vale,” disse Vadão em coletiva.





O treinador aproveitou para exaltar nomes importantes da seleção brasileira como Formiga, volante do PSG, que vai disputar sua sétima Copa do Mundo, algo sem precedente na história.





"Fiz um esforço muito grande para a Formiga voltar, pois ela tinha se despedido, e eu fiz um pedido a ela que nos ajudasse na Copa América. Ela atendeu nosso pedido e o apelo da CBF e voltou. É um dos maiores exemplos que temos no mundo, ela não é desse planeta. Tem 41 anos e renovou com o PSG. É uma grande referência e não podia ficar fora de um projeto desse, com tanto esforço e dedicação".





O Brasil fará a preparação para o Mundial em Portimão, região de Algarve, em Portugal, lugar escolhido a dedo em função do clima, parecido com o que será encontrado na França. A seleção chega no dia 22 na cidade portuguesa e ficará até o dia 5 de junho, quando embarca para Grenoble, palco da estreia.





A seleção está no grupo C ao lado de Austrália, Jamaica e Itália. O primeiro jogo acontece no dia 9, contra as jamaicanas. Depois a seleção vai para Montpellier enfrentar as australianas no dia 13 e encerra a primeira fase contra as italianas no dia 18, em Valenciennes.





Confira a convocação:





Goleiras: Aline (Tenerife), Bárbara (Kindermann) e Letícia Izidoro (Corinthians);





Laterais: Fabiana Baiana (Internacional), Letícia Santos (Sportclub Sand), Tamires (Fortuna Hjorring) e Camilinha (Orlando Pride);





Zagueiras: Érika (Corinthians), Kathellen (Bordeaux), Mônica (Corinthians) e Tayla (Benfica);

Meio-campistas: Andressinha (Portland Thorns), Formiga (PSG), Adriana (Corinthians) e Thaisa (Milan);





Atacantes: Bia Zaneratto (Red Angels), Cristiane (São Paulo), Raquel (Huelva), Debinha (NC Courage), Geyse (Benfica), Ludmila (Atlético de Madrid), Marta (Orlando Pride) e Andressa Alves (Barcelona).