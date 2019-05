Vergne vence em Mônaco, e massa conquista primeiro pódio na Fórmula E

Em um ePrix emocionante, Jean-Eric Vergne levou a melhor e conquistou a etapa de Mônaco da Fómula E. O piloto francês, da DS Techeetah, largou na ponta e não deu chance para o azar. Oliver Rowland, da Nissan, foi o segundo colocado. Outro ponto alto do evento foi o primeiro pódio do brasileiro Felipe Massa na categoria - terceira posição.





Vergne é o líder da temporada, com 87 pontos, seguido de perto do companheiro de equipe, André Lotterer, com 82. Robin Frinjs, da Envision Virgin Racing, fecha o TOP 3. Lucas Di Grassi é o brasileiro melhor colocado na classificação geral, em quinto, com 70 pontos.





A próxima etapa acontece no dia 25, em Berlim, na Alemanha. É a reta final da competição, restando quatro ePrix's.