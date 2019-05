Vice do Botafogo-SP garante permanência de Lucas após interesse do Avaí

O vice-presidente do Botafogo-SP, Osvaldo Festucci, garantiu a permanência do lateral-direito Lucas, após o Avaí mostrar interesse no jogador. O dirigente descartou qualquer possibilidade de negociar o atleta.





Lucas chegou este ano ao Pantera após negociação de empréstimo junto ao Palmeiras. Seu contrato vai até 25 de dezembro de 2019. Festucci disse que a chance do jogador sair neste momento é “zero” e que a negociação só aconteceria mediante pagamento de um alto valor de multa contratual.





“Não abrimos essa possibilidade. Ele tem contrato conosco e só haveria uma liberação mediante pagamento de multa, e cobraríamos caro. A chance é zero”, declarou Festucci em entrevista ao Globo Esporte.





O nome de Lucas surgiu no Avaí após o lateral Alex Silva sofrer uma lesão. O técnico Geninho disse que o nome do atleta do Pantera é interessante, já que o time azurra está na zona de rebaixamento na série A do Brasileiro e busca uma reação.





O Botafogo também confirmou a liberação do atacante Gustavo Schutz, de 20 anos, para atuar na série B do Brasileiro. O jogador estará a disposição do técnico Roberto Cavalo na quinta-feira, quando o Pantera visita o São Bento, às 19h15, em Sorocaba.