Vila Nova-GO reage contra líder Botafogo-SP e se distancia do Z-4 na Série B do Brasileiro

(Foto: Weber Sian)









Pode não ter sido uma maestria de partida, mas o Vila Nova-GO conseguiu deixar a crise de lado ao vencer a primeira partida na Série B do Brasileiro neste sábado à noite. E não foi contra qualquer adversário, triunfo de 1 a 0 sobre o então líder e 100% Botafogo-SP dentro do Santa Cruz, em Ribeirão Preto.





A reação do time goiano não foi sem sofrimento. Mesmo diante de um Pantera sem tanta consistência, o Tigre sofreu muito no fim da partida e por muito pouco não sofreu o empate no último lance do jogo. O gol de Neto Moura, cobrando pênalti polêmico logo no início da partida, tirou o Vila do rodapé da tabela.





O Botafogo-SP caiu da ponta para a vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, com os mesmos nove pontos e, faltando dois jogos para fechar a quarta rodada, não poderá ser ultrapassado pelos rivais. Já o Vila Nova-GO saltou da beirada da zona de rebaixamento, 16ª colocação, para o 10º lugar, agora com cinco pontos.





O Vila Nova volta a campo na próxima sexta-feira, contra o CRB-AL, 15º colocado, às 19h15, no estádio Rei Pelé, em Alagoas. Já o Botafogo-SP joga no próximo sábado, às 19h, contra o Operário-PR, 14º colocado, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa.





Logo aos 18 segundos de jogo, Jeferson cruzou na área e a bola bateu na mão do zagueiro Luiz Otávio. Pênalti marcado e convertido por Neto Moura. Acabou neste minuto inicial o ímpeto do Vila Nova em campo. Logo nos minutos seguintes, a equipe de Eduardo Baptista parou bastante o jogo, se aproveitou da inconsistência ofensiva do Botafogo-SP e correu riscos desnecessários até o fim do jogo. Foi um triunfo coletivo, de quem precisava vencer, mas ainda precisa convencer.





O gol de Neto Moura, em cobrança de pênalti logo aos dois minutos, mudou o panorama da partida. Mesmo dentro de casa e em boa fase, o Botafogo-SP não conseguiu criar chances claras de marcar. O Vila Nova, por sua vez, demonstrou tranquilidade e paciência, chegando a ter duas oportunidades - uma em cabeçada de Wesley Matos, aos 22, e outra em chute de Bruno Mota, aos 46, porém o placar só foi alterado no início mesmo.





Na segunda etapa, o técnico Roberto Cavalo colocou mais três jogadores de força ofensiva, Bruno José, Henan e Dodô. Mas o time não criou boas chances de gol durante boa parte da partida. Pelo contrário, se expõs desnecessariamente e quase levou mais gols nos contra-ataques do Vila. Nos minutos finais, aí, sim, o time conseguiu encaixar algumas jogadas que, ou pararam nas mãos de Rafael Santos, ou no travessão, como o último lance da partida, com Henan.





Globo Esporte