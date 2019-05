Viviani é desqualificado e Gaviria vence terceira etapa da Volta da Itália

(Foto: Luk BENIES / AFP)









Nesta segunda-feira, foi realizada a terceira das 21 etapas que constituirão a Violta da Itália de 2019. No percurso de 220 km entre Vinci e Orbetello, na região da Toscana, quem levou a melhor foi o colombiano Fernando Gaviria, que cruzou a linha de chegada após 5h23m19s.





Gaviria, na verdade, foi o segundo a completar a prova. No entanto, o italiano Elia Viviani, que foi o primeiro, acabou sendo desqualificado da etapa, ao cometer uma irregularidade no sprint final.





Sendo assim, a segunda colocação ficou com o francês Arnaud Demare, enquanto a terceira ficou a cargo do alemão Pascal Ackermann, que, neste domingo, havia sido campeão da segunda etapa. O Top 5 ainda contou com os italianos Matteo Moschetti e Giacomo Nizzolo, respectivamente, na quarta e na quinta posições.





Mesmo com o resultado, o líder geral do Giro d’Italia continua sendo o esloveno Primoz Roglik, que terminou a prova desta segunda-feira apenas na 48ª posição. O campeão da primeira etapa é seguido pelo britânico Simon Yates e pelo italiano Vincenzo Nibali.





A competição continua nesta terça-feira, quando os 176 ciclistas percorrerão o trajeto de 235 km entre Orbetello e Frascati, uma cidade localizada na região do Lácio, já dentro da província de Roma.





Gazeta Esportiva