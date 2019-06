Alemanha goleia África do Sul, garante primeiro lugar e chega 100% nas oitavas

A Alemanha precisava de um empate em Montpellier para terminar em primeiro lugar no Grupo B, enquanto a África do Sul necessitava de uma vitória desesperadamente para sonhar com uma das vagas como terceira colocada. Não aconteceu uma coisa e nem outra. O time europeu não tomou conhecimento da equipe africana, goleou com muita facilidade por 4 a 0 e chega às oitavas de final da Copa do Mundo Feminina com 100% de aproveitamento, mostrando ser fortíssima candidata ao título. Os gols foram marcados por Popp, Dabritz, Leupolz e Magull.





A Alemanha terminou como primeira colocada do Grupo B, com nove pontos e 100% de aproveitamento. Com o empate em 0 a 0 no outro jogo do grupo, China e Espanha também se classificaram, ambas com quatro pontos. As espanholas ficaram na vice-liderança, e as chinesas avançaram como uma das melhores terceiras colocadas da primeira fase





Globo Esporte