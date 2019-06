Alfinetadas: CBF mostra o seu grande desserviço e como dificulta o futebol no Brasil

(Foto: Ivan Storti/SantosFC)

A CBF determinou nessa terça-feira (4) que não vai desconvocar os jogadores Renan Lodi (Athletico PR) e Rodrygo (Santos) do Torneio de Toulon, onde a seleção sub-22 está participando. Os jogadores não se apresentam com a seleção e os clubes solicitaram a desconvocação, o que não aconteceu.





Não é de hoje que a CBF não coopera com os clubes e dificulta situações que poderiam ser melhores resolvidas. Além de não resolver, a demora e a burocracia fazem com que o futebol no Brasil fique muito atrasado. Temos o exemplo de Aparecidense e Ponte Preta, pela Copa do Brasil, este ano. A demora para solucionar o caso só intensificou a irritação com a Confederação, que, pelo menos, optou pela solução correta.





Agora no caso dos dois jogadores, eles ficarão impossibilitados de jogar pelos seus clubes até o final do torneio ou até uma possível eliminação da seleção. Tanto Renan quanto Rodrygo estavam sendo utilizados por suas equipes, o que, na prática, prejudica os dois clubes. A decisão foi criticada pelas torcidas, que encheram as redes sociais de palavras como “vergonha” e “desrespeito”.





Seria tão mais fácil a CBF resolver esta situação de uma maneira mais coerente e democrática, mas parece que procura as críticas. Deixando de lado a questão da arbitragem, muito criticada nos últimos anos, a CBF ainda não se encontrou depois dos escândalos envolvendo os últimos presidentes. Parece que vive de passado e não enxerga um futuro para o futebol brasileiro.





O que nos resta é lamentar e ver se um dia essa situação vai mudar.