Após pedido de revisão negado, Vettel diz que gostaria de queimar o manual de regras da Fórmula 1

A Ferrari e Sebastian Vettel chegaram ao palco do GP da França com a expectativa de ter o pedido de revisão da punição, sofrida no Canadá, aceito. Contudo, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA), rejeitou o pedido por entender que não haviam elementos novos e relevantes, como diz o regulamento em casos como esse. Frustrado com o resultado e com o excesso de regulamentação do esporte, o alemão foi irônico em sua opinião sobre como mudar esse cenário.





- Acho que nosso regulamento tem muitas páginas. Então se você quiser sempre vai achar um que se aplique (caso queiram punir por algum motivo). É claro que não temos a mesma opinião que os comissários tiveram na corrida, mas achamos que poderíamos trazer algo novo. Claro que é frustrante que tenha acabado aí, mas é isso, hora de seguir adiante. Como eu disse, são muitos parágrafos. Mas o que e como você muda isso? Apenas queime os papéis - sugere.





Vettel acredita que o excesso de regras começou com os novos circuitos, que não punem os pilotos que abusam dos limites da pista por terem áreas de escape gigantescas, como no caso do palco do GP deste fim de semana, na França.





- Acho que isso começou há um bom tempo, quando as pessoas reclamavam que “ele cruzou a linha branca, usou muito zebra…”. Deixe-nos fazer o que queremos. Se estiverem infelizes com a maneira que corremos, construam pistas diferentes. É simples assim. Não construam parques com linhas brancas e zebras como essa (Paul Ricard).





O chefe do time, Mattia Binotto falou da frustração do time com o resultado do pedido de punição.





- Sem dúvidas que enquanto Ferrari, estamos todos infelizes e frustrados. Pela Ferrari, mas também pelos fãs e pelo esporte. Mas não vamos mais comentar nada daqui para frente.





Os comissários desportivos do GP do Canadá avaliaram os novos dados apresentados pela Ferrari nesta sexta-feira e decidiram manter a punição de cinco segundos aplicada a Sebastian Vettel por voltar à pista de forma insegura e fechar Lewis Hamilton. Com isso, a vitória do piloto inglês está mantida e não há mais como o resultado da prova ser alterado.





