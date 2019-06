Arthur é afastado dos treinos e CBF não revela resultado de exames

A presença de Arthur na estreia da Seleção Brasileira na Copa América 2019 é cada vez mais incerta. O volante, que em tese seria titular da equipe de Tite, fez exames de imagem na tarde dessa segunda-feira, em São Paulo, por causa de uma pancada no joelho direito.





A assessoria da CBF informou no início da noite que o jogador ficará afastado dos treinamentos, entregue aos fisioterapeutas e em constante observação. Os resultados dos exames não foram revelados.





O Brasil estreia na sexta, contra a Bolívia, no estádio do Morumbi. Nos dois próximos dias, a equipe trabalhará no estádio do Pacaembu, que já foi palco da atividade dessa segunda. O treinamento de quarta-feira será totalmente fechado à imprensa.





Allan é o substituto natural de Arthur no time brasileiro. Tite, que ainda no Sul tranquilizou sobre o ex-gremista, agora já percebe uma preocupação maior sobre o caso.





Um carrinho do hondurenho Quioto ainda no primeiro tempo do amistoso deste domingo, em Porto Alegre, foi a causa de todo o problema. Em um cenário mais grave, Tite tem até 24 horas antes da estreia na Copa América, agendada para sexta-feira, às 21h30, frente a Bolívia, para solicitar à Conmebol a substituição de um convocado por meio de comprovação do exame médico.





O Brasil já perdeu Neymar para a competição depois do camisa 10 sofrer um entorse no tornozelo direito durante amistoso contra o Catar, quarta-feira passada. Willian foi chamado para o lugar do atacante do PSG.





Folga





O grupo da Seleção foi liberado da concentração para um breve período de folga até às 10h desta terça, quando todos deverão se apresentar no hotel em que a delegação está hospedada, na Vila Mariana, em São Paulo. O treinamento está marcado para às 16h.





Gazeta Esportiva