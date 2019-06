Artilheiro do Botafogo-SP, Rafael Costa vê ‘teste perfeito’ contra o Corinthians no sábado

(Foto: Agência Botafogo)









Ele é quem mais vezes balançou as redes pelo Botafogo de Ribeirão Preto na temporada. Foi contratado, aliás, justamente para isso. Com dez gols em 2019, Rafael Costa aprovou e muito o amistoso marcado pela diretoria durante a parada para a Copa América.





O time terá pela frente, sábado, nada mais nada menos que o Corinthians. Para o camisa 99 do Pantera, ‘teste perfeito’. “A folga que ganhamos veio num momento bom, vínhamos de uma sequência de jogos muito grande desde janeiro. Foi bom pra descansar. O amistoso com o Corinthians tem tudo para ser ótimo, é bom enfrentar equipes assim, fortes, bem armadas, com vários jogadores de qualidade. O Corinthians é um dos melhores times do Brasil. É o teste perfeito, temos certeza que vamos ter muita dificuldades e isso é muito bom”, afirmou o jogador, que além de artilheiro do time é também quem mais vezes entrou em campo, com 20 jogos.





Para Rafael Costa, no entanto, o Botafogo-SP não pode ter medo de jogar. O atacante, com boas passagens também por Ponte Preta, Ceará e Figueirense, quer a equipe concentrada como se fosse uma final. “A gente já vem conversando, pensando no jogo. Por mais que seja só um amistoso, vale muito pra gente colocar em prática tudo que a gente precisa melhorar. É um ótimo teste como eu falei. Vamos enfrentar uma equipe que é extremamente organizada. Tem que jogar com aquele espírito de final, com a concentração lá em cima para aproveitar esse amistoso da melhor forma possível”, finalizou o atacante, que está a um gol de completar 150 na carreira.





O encontro entre Botafogo-SP e Corinthians está confirmado para sábado, às 20h, no estádio Santa Cruz.





AV Assessoria