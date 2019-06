Audiência do futebol registra crescimento entre as mulheres

Hoje começa a Copa do Mundo de Futebol Feminino e a Kantar IBOPE Media apresenta indicadores de que a preferência pelo esporte cresce entre as mulheres – só no ano passado, por exemplo, as mulheres representaram 41% da audiência do gênero futebol na TV brasileira.





Entre 2014 e 2018, houve um aumento de 30% no tempo médio consumido do gênero futebol por mulheres. A faixa etária entre 25 e 34 anos é a que registra o maior aumento no tempo médio assistido.





O futebol feminino também ganha força. Desde a última edição da Copa do Mundo, em 2015, houve aumento de 51% no tempo médio consumido pela população em geral para as transmissões de jogos de futebol feminino. Levando em consideração apenas o consumo entre as mulheres, essa variação positiva chega a 30%. A bola agora é delas!