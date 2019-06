Bastidores: Neymar se arrepende de transferência e busca retorno ao Barcelona, diz site

(Foto: Ueslei Marcelino / Reuters)





Por Redação Blog do Esporte









O atacante Neymar demonstrou arrependimento da decisão de trocar o Barcelona pelo Paris Saint-Germain, de acordo com reportagem publicada pelo site Globo Esporte. Segundo as informações, o jogador apresenta estar sem clima para voltar à França e está convencido que o retorno ao Barça é a melhor opção.





A diretoria do clube catalão mostra resistência ao retorno do atleta, mas entende que Messi, Suárez e Piqué querem a volta do brasileiro. Lembrando que Neymar fez de tudo para sair do Barcelona em 2017, o que não foi bem visto pela diretoria e torcedores. No entanto, o presidente Josep Maria Bartomeu assumiu as rédeas da negociação e mantém conversas com o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, pelo retorno do seu antigo camisa 11.





Entretanto, a negociação será complexa. O site informa que exista bastante cautela em reação a Nasser. O dirigente do clube francês tem feito jogo duro, não pensa em facilitar a saída, mas admite internamente em negociar o jogador.





Neymar tem contrato até o meio de 2022, mas, diferente de sua saída do Barcelona, onde o PSG pagou 22 milhões de euros de rescisão, desta vez não há multa rescisória. Com isso, os clubes precisam chegar a um acordo de valores para fechar o negócio.





Recentemente, Nasser Al-Khelaifi mostrou descontentamento com o brasileiro em entrevista à revista “France Football”, que não quer mais comportamento de celebridades no clube e que “ninguém obrigou a Neymar a assinar” com eles.





No lado espanhol, o Barcelona gastou recentemente com as contratações de Phillipe Coutinho e Dembélé e está sem folga no caixa. A ideia do Barça seria pagar € 100 milhões ao franceses e ceder algum ou alguns jogadores. Os nomes na mesa são os próprios Coutinho e Dembélé, além de Rakitic e Umtiti.





Além disso, o Barcelona divulgou nas últimas semanas algumas condições para o retorno de Neymar. O brasileiro teria de reduzir substancialmente o salário em relação ao que recebe PSG, retirar a ação que possui na Justiça contra o clube por um bônus de renovação não pago no valor de € 26 milhões, além de pedir desculpas publicamente por ter saído do clube catalão. Aparentemente, nenhuma dessas condições é vista como grande entrave pelo estaque do jogador.





A janela de transferência abre em julho e vai até o fim de agosto, mas, ao que tudo indica, a nova novela será longa.