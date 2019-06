Blog do Esporte entrevista Silvia Piantino no Dia Nacional do Vôlei

Para comemorar o Dia Nacional do Vôlei neste 27 de junho, o Blog do Esporte entrevistou a jogadora de vôlei Silvia Helena Piantino, que contou diversas experiências no esporte, suas viagens internacionais, a participação como voluntária nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro e suas conquistas como atleta e professora.





Você pode conferir o conteúdo no canal Um Pequeno Jornalista, onde Nicholas Araujo conversa com Silvia e mostra diversas conquistas da carreira da atleta.





Confira!