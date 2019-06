Brasil abre Copa América sem encantar, mas com vitória sobre a Bolívia

(Foto: Gazeta Press)









A Seleção Brasileira fez na noite desta sexta-feira um jogo tranquilo, porém longe de encantador diante da Bolívia, na estreia da equipe na Copa América de 2019, no estádio do Morumbi. Em um duelo que deixou a desejar tanto dentro quanto fora de campo, com uma passividade impressionante dos torcedores presentes no local, Philippe Coutinho, em pênalti dado pelo VAR e em cabeçada sem goleiro, fez os gols que deram tranquilidade. Éverton, já no fim, assegurou o 3 a 0.





O resultado deixa a equipe, vaiada ao final do primeiro tempo e aplaudida no encerramento do jogo, na liderança do Grupo A, naturalmente, ainda à espera da outra partida da chave. O duelo entre Venezuela e Peru será realizado a partir das 16h (de Brasília) deste sábado, na Arena do Grêmio.





Os comandados de Tite agora terão a missão de encarar a equipe da Venezuela, na terça-feira, às 21h30 (de Brasília), em Salvador, na Arena Fonte Nova. Os brasileiros ainda treinam na Academia de Futebol, do Palmeiras, no sábado, antes de viajarem à Bahia. Os bolivianos, por outro lado, encaram o Peru pouco antes, às 18h30 (de Brasília) da terça-feira, no Maracanã.





Brasil começa bem, mas cai no ritmo da torcida





O Brasil começou a partida empolgado com o Hino Nacional e a possibilidade de encarar uma equipe muito inferior tecnicamente, quase abrindo o placar no primeiro lance de perigo, com Richarlison, em desvio na segunda trave após escanteio defendido por Lampe. Ainda que a marcação seguisse alta e os donos da casa continuassem com o domínio territorial, porém, o que se viu dali em diante refletiu o silêncio que emanava das arquibancadas.





Assim que o apito inicial saiu, o público fez um silêncio impressionante para quem está acostumado a acompanhar jogos profissionais da elite do futebol. Conversas entre aficionados eram audíveis e qualquer berro ecoava. Sem qualquer cenário que remetesse a um duelo de suma importância, os jogadores não imprimiram pressão depois dos 15 minutos. Fernandinho, escalado como titular pelo meio, pareceu sem função tanto na marcação quanto na criação.





A Seleção conseguiu algumas escapadas pelo lado direito com Richarlison, mas o atacante não teve a calma necessária para fazer os lances se transformarem em gol. A Bolívia chegou a ameaçar em escapadas de Raúl Castro e Marcelo Moreno, mas se manteve bem postada na defesa. Ao final do primeiro tempo, algo previsível se confirmou: vaias da galera para uma decepcionante atuação da equipe.





Brasil resolve rápido na volta





O Brasil voltou para o segundo tempo apostando na mesma pressão e conseguiu frutos logo de cara. Depois de chute de Richarlison dentro da área, a bola bateu na mão de Jusino. O VAR avisou o lance a Nestor Pitana, que apontou pênalti bem cobrado por Coutinho. Dois minutos depois de abrir o placar, o mesmo Coutinho aproveitou cruzamento perfeito de Firmino e desviou para o gol de Lampe para ampliar.





Buscando manter vivo o bom momento e aproveitando o carinho da torcida paulistana por Gabriel Jesus, Tite mandou a campo o atleta do Manchester City na vaga de Roberto Firmino. O ex-palmeirense quase conseguiu aumentar a diferença no placar quando recebeu bola na entrada da área e chutou, mas viu a zaga desviar. Pouco depois, deu lindo drible, chegou à linha de fundo e cruzou rasteiro, parando em defesa segura de Lampe.





O jogo havia diminuído o ritmo quando Tite mandou um dos poucos jogadores que atuam no país a campo: Éverton. O Cebolinha, como o próprio treinador faz questão de chamar, tratou de aproveitar a chance: Puxou bons ataques e deixou sua marca ao limpar a marcação pela esquerda, ajeitar e mandar forte, no canto direito. Lampe nem se mexeu e foi um espectador de luxo para o lance mais bonito do jogo.





FICHA TÉCNICA

BRASIL 3 X 0 BOLÍVIA





Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 14 de junho de 2019, sexta-feira

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Nestor Pitana (Argentina)

Assistentes: Hernán Maidana (Argentina) e Juan Belatti (Argentina)

VAR: Patrício Loustau (Argentina)

Público: 46.342 pagantes

Renda: R$ 22.476.630,00

Cartões amarelos: Coutinho (Brasil); Saucedo (Bolívia)

Gols:

BRASIL: Philippe Coutinho, de pênalti, aos cinco e aos oito, e Éverton, aos 40 minutos do segundo tempo





BRASIL: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Filipe Luís; Casemiro, Fernandinho e Philippe Coutinho; Richarlison (Willian), Roberto Firmino (Gabriel Jesus) e David Neres (Éverton)

Técnico: Tite





BOLÍVIA: Carlos Lampe; Diego Bejarano, Luis Haquin, Adrián Jusino e Marvin Bejarano; Leonel Justiniano, Fernando Saucedo (Diego Cruz), Raùl Castro (Ramiro Vaca) e Erwin Saavedra (Leonardo Vaca); Alejandro Chumacero e Marcelo Moreno

Técnico: Eduardo Villegas





