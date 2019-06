Brasil conquista pela primeira vez o Mundial de Futsal Down

(Foto: FL Piton)

A seleção brasileira de futsal down venceu a Argentina por 7 a 5 na noite dessa terça-feira (4) e conquistou pela primeira vez o Campeonato Mundial da categoria. A partida aconteceu na Cava do Bosque, em Ribeirão Preto (SP).





O Brasil dominou boa parte da decisão e chegou a abrir 5 a 1 no primeiro tempo. No entanto, os adversários buscaram a reação na segunda etapa e ficaram a um gol de diferença. O goleiro Rafael foi destaque do Brasil, mas não conseguiu evitar a reação dos Hermanos. A conquista só foi concretizada quando Renato, melhor atleta do mundial, fez o sétimo gol faltando dez segundos para o término do jogo.





Renato foi o principal atleta da seleção brasileira. Na decisão, ele fez cinco gols e terminou como artilheiro do mundial. Balançou as redes em 21 oportunidades em cinco partidas.





O Brasil terminou a competição de forma invicta. Foram cinco vitórias, sendo 5 a 2 na Argentina, 7 a 2 no Chile e 8 a 5 em Portugal. Na semifinal, goleou o México por 8 a 2 e fez 7 a 5 na decisão contra os Hermanos.





Esta foi a segunda edição do Campeonato Mundial de Futsal para atletas com síndrome de down. A primeira edição aconteceu em 2018, em Portugal, com vitória da Itália.