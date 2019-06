Brasil domina a França e goleia pela segunda vez seguida no Torneio de Toulon

O Brasil está com a classificação encaminhada no torneio de Toulon. A Seleção pré-olímpica venceu a França por 4 a 0, na tarde desta quarta-feira, no Estádio D'Honneur Marcel Roustan, na cidade de Salon-de-Provence, e chegou aos seis pontos, mantendo sua liderança no Grupo B. Praticamente garantido nas oitavas, o time agora enfrentará o Catar no último jogo pela fase de grupos.





O atacante da seleção brasileira não deu trégua para a defesa da França na partida. Pedrinho não parou de se movimentar, participou de praticamente todas as jogadas de ataque do Brasil no jogo e foi o cara da partida. O jogador fez o corta luz que acabou na assistência de Bruno Tabata no primeiro gol e ainda teve uma das melhores chances, depois de deixar o goleiro francês para trás. Mérito para Diakité, que salvou em cima da linha.





Não é a primeira vez que o Brasil goleia um adversário no torneio de Toulon. No primeiro jogo, a Seleção já havia feito 4 a 0 e já vinha como líder do Grupo B. Com seis pontos, a Seleção encaminhou a classificação para a próxima etapa. França e Guatemala vão decidir quem deve ficar em segundo. Próximo adversário dos brasileiros, o Catar já está fora





Globo Esporte