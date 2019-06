Brasil vence jogos do dia e segue 100% no Campeonato Mundial de Vôlei de Praia, em Hamburgo

O Brasil segue fazendo bonito nas areias de Hamburgo, na Alemanha. Cinco duplas brasileiras estiveram em quadra neste domingo para a disputa da segunda rodada da fase de grupos do Campeonato Mundial. Todos venceram. Somente Rebecca e Ana Patrícia tiveram mais dificuldades na partida contras as donas da casa Bieneck e Schneider, precisando do set decisivo para fechar em 2 sets a 1 - parciais de 21/14, 20/22 e 15/12.





Nesta segunda-feira, as duplas Evandro/Bruno Schmidt e Barbara/Fernanda ainda jogarão pela segunda rodada da fase de grupos da competição. Os brasileiros irão enfrentar os venezuelanos Tigrito e Charly, enquanto as brasileiras terão pela frente as eslovenas Strbova e Dubovcava. As demais duplas já farão o terceiro jogo da etapa. Os canais SporTV transmitem diariamente o torneio. GloboEsporte.com acompanha direto de Hamburgo todos os detalhes da competição.





A fase de grupos conta com 48 times em cada naipe, divididos em 12 grupos com quatro duplas. Eles jogam entre si e os primeiros e segundos avançam aos playoffs, assim como os quatro melhores terceiros colocados. Os outros oito terceiros colocados disputam uma rodada eliminatória chamada "lucky looser", com os vencedores também avançando ao mata-mata, totalizando 32 times. A competição segue em formato eliminatório com round 1, oitavas de final, quartas de final, semifinais e disputas de bronze e ouro.





Ana Patrícia e Rebecca vencem dupla da Alemanha no Mundial de vôlei de praia





Os jogos





Ágatha e Duda foram as primeiras a entrar em quadra. Em um duelo recheado de ralis, elas enfrentaram as japonesas Ishii e Murakami. Apesar das adversárias serem especialistas na defesa, as brasileiras venceram por 2 sets a 0, sem grandes dificuldades - parciais 21/13 e 21/18.





- Por enquanto os dois jogos que fizemos foram totalmente diferentes. As japoneses são muito técnicas e defendem muito bem. É preciso ter muita paciência para jogar com elas. Por enquanto estamos indo muito bem e estamos felizes por isso - disse Duda.





Alison e Álvaro Filho superaram Tamer Abdelrasoul e Assam Mahmoud, do Qatar, por 2 sets a 0 - parciais de 21/16, 21/8. Mamute, com três bloqueios, 14 ataques certos e três aces, foi o maior pontuador do confronto. André Stein e George também tiveram uma segunda rodada mais tranquila do que a estreia em Hamburgo. Vitória por 2 sets a 0 (21/13, 21/11) sobre os moçambicanos Nguvo e Soares.





- É uma dupla que não roda o Circuito Mundial, não tínhamos muitas informações, analisamos o jogo de estreia deles contra os italianos para ter alguma noção tática. Conseguimos fazer nossa parte muito bem, tivemos um jogo controlado, apesar do vento, foi importante para a sequência do Campeonato Mundial - analisou André.





Pedro Solberg e Vitor Felipe fizeram uma excelente apresentação, superando os cubanos González e Reyes por 2 sets a 0 - parciais de 21/12, 21/16. A dupla brasileira errou muito pouco, cedendo apenas seis pontos aos adversários, contra 16 dos cubanos. Pedro, que anotou 14 pontos no duelo, confessou:





- Estou empolgado com o que podemos fazer na sequência da competição.





O Campeonato Mundial de Vôlei de Praia, principal torneio da modalidade no processo seletivo para as Olimpíadas de Tóquio 2020, vai até o dia 7 de julho. O Brasil tem oito duplas brasileiras na disputa em Hamburgo, quatro por naipe. No feminino: Ágatha/Duda, Maria Elisa/Carol Solberg, Ana Patrícia/Rebecca e Fernanda Berti/Barbara Seixas. No masculino: Evandro/Bruno Schmidt, Alison/Alvaro Filho, Pedro Solberg/Vitor Felipe e Andre/George.





Globo Esporte