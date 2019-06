Brasil vence reservas da Itália e assume temporariamente a liderança da Liga das Nações

De contestada para a liderança. A seleção brasileira feminina de vôlei, que começou a Liga das Nações cercada de desconfiança após sete pedidos de dispensa de algumas das principais jogadoras do país, venceu a Itália nesta terça-feira por 3 a 0 (25/21, 25/20 e 25/23 ) e, com o sexto triunfo consecutivo, assumiu provisoriamente a primeira colocação na tabela do torneio. A Turquia joga ainda nesta terça contra a Bélgica e, se vencer, retoma a ponta, jogando a seleção para o segundo posto.





Na partida desta terça-feira, a seleção brasileira teve tranquilidade, se aproveitando muito bem do bloqueio e com um ótimo aproveitamento nas viradas de bola. As italianas começaram o jogo com o time inteiro reserva, viram algumas das titulares entraram nos sets seguintes, mas o domínio verde-amarelo foi total.





Lembrando que essa temporada é muito importante para a seleção. Depois da fase final da Liga, que será entre os dias 3 e 7 de julho, a equipe terá pela frente o principal evento do ano: o pré-olímpico, em que jogará com Cazaquistão, República Dominicana e Camarões. Neste ano, o time também jogará os Jogos Pan-Americanos e a Copa do Mundo.





O Brasil sobe provisoriamente para a liderança, com os mesmos 31 pontos que a Itália, mas na frente nos critérios de desempate. A Turquia, com 29 pontos, joga ainda nesta terça-feira contra a Bélgica e, com uma vitória por qualquer placar, reassume a ponta. Brasil, Turquia e Itália já estão classificadas para a próximas fase. Importante lembrar que as cinco primeiras colocadas, mais a China (país sede), passam para a fase final, no início de julho.





O Brasil enfrenta nesta quarta-feira a Bélgica, às 11h (de Brasília), com transmissão do SporTV e tempo real do GloboEsporte.com. Aí, na quinta-feira, às 14h, fecha a fase de classificação contra a Turquia, provavelmente valendo a liderança da tabela.





A Itália, que já entrou nesta semana classificada para a próxima fase, atuou com o o time inteiro reserva. O principal nome da equipe, Egonu, considerada uma das melhores jogadoras do mundo, sequer esteve no banco. Outros nomes importantes, como Cristina Chirichella, Monica De Gennaro e Ofelia Melinov entraram durante a partida. Já o Brasil ainda não contou com Tandara e Carol, que podem voltar para a fase final da Liga. Lembrando que, antes da Liga, José Roberto teve ao menos sete desfalques: Camila Brait, Dani Lins, Bruna, Adenízia, Gabi Cândido, Thaísa e Tássia.





Fala, Natália





- Foi uma vitória muito importante, garantiu nossa classificação. Conseguimos fazer um ótimo jogo, isso é muito importante. A gente já tinha feito uma quarta semana muito boa, então foi para continuar a confiança. Para colocar outras jogadoras, a Tainara entrou, e foi superbem. Que a gente continue fazendo uma boa semana aqui na Turquia - disse.





O bloqueio do Brasil, com um total de nove pontos, foi o principal quesito do Brasil. O passe da seleção também esteve sempre na mão da levantadora, mas muito em função também do baixo aproveitamento do saque italiano. Bia, com pontos de ataque, saque e bloqueio, foi o principal destaque da seleção. Gabi também fez uma boa partida e foi decisiva no fim do terceiro set, quando a Itália apertou o placar.





A seleção brasileira começou atrás, perdendo por 3 a 1, mas conseguiu anotar quatro pontos seguidos, abriu 5 a 3 e não perdeu mais a liderança do set. Com um bloqueio bem postado, foram cinco pontos neste quesito, e bons saques, a seleção conseguiu fechar em 25/21. Mara e Gabi foram os principais nomes do país.





Mais um set tranquilo para a seleção brasileira. A Itália não apresentava problemas para o Brasil em nenhum fundamento. Tanto que as europeias não fizeram pontos de bloqueio nem de saque e, de quebra, ainda cometeram seis erros. Cristina Chirichella e Ofelia Malinov, destaques das italianas, entraram em quadra, mas não conseguiram pontuar bem. Já as brasileiras conseguiram 16 pontos de ataque e deram só três pontos de graça para as rivais. O placar foi de 25/20.





O terceiro set começou e parecia que a vitória brasileira iria ser tranquila, com o time abrindo 8 a 5. Mas, em pouco tempo, as italianas viraram e fizeram 11 a 9, obrigando Zé Roberto a pedir tempo. O Brasil conseguiu passar à frente, mas os times seguiram se alternando na ponta do placar. As italianas chegaram a abrir 18 a 15, mas com uma série de erros de recepção nos bons saques de Amanda, o placar virou: 19 a 18.





No fim da parcial, com 22 a 20 de frente, o Brasil cometeu dois erros e deixou com que as rivais empatassem 22 a 22. José Roberto tirou Lorene e Roberta para o momento decisivo do set. Aí, 25/23 com ataque de Bia.





Escalações

Brasil: Natália, Ana Paula, Bia, Mara, Macris, Gabi;

Líbero: Leia

Entraram: Lorene, Roberta, Amanda, Tainara e Natinha

Itália: Boseti, Alberti, Orro, Nicoleti, Pietrini e Fahr;

Líbero: Parrocchiale

Entraram: Sorokaite, Melinov, Monica De Gennaro, Cristina Chirichella





Globo Esporte