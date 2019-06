Bruno Jacob faz treinamento especial em ondas grandes na Bahia

(Foto: Lucciano Cruz)

Após sua estreia no campeonato Mundial de Motosurf Freeride 2019, em Portugal, o atleta radical Bruno Jacob se prepara para sua próxima competição, no México, em busca da conquista inédita para o Brasil.





O representante brasileiro é o atual campeão sul americano da categoria, além de ser conhecido pelas suas manobras extremamente radicais e de alta performance. Bruno treina as execuções das suas apresentações nas praias do litoral norte da Bahia, e desta vez, está enfrentando fortes ondulações nas águas do nordeste.





“Eu gosto quando o treino é difícil para estar realmente preparado para a competição. A natureza é imprevisível, e o mar, mais ainda. Por isso é muito bom quando enfrento ondas fortes e altas. Me sinto apto para enfrentar águas internacionais”, destaca Bruno Jacob.





A próxima parada do atleta no Mundial de Motosurf Freeride é no México, nos dias 28 a 30 de junho. Depois, Bruno volta aos treinos no Brasil e segue para Indonésia, em outubro, para enfrentar mais uma etapa do campeonato.





Programação





México: 28 a 30 de junho





Indonésia, Bali: 18 a 20 de outubro