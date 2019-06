Bruno José sofre entorse e vira dúvida; Darley e Marlon são liberados por DM para jogo

(Foto: Raul Ramos/Agência Botafogo)









O atacante Bruno José sofreu uma entorse no tornozelo durante um treina na semana e pode desfalcar o Botafogo-SP contra a Ponte Preta, nesta sexta-feira, às 21h30, no Moisés Lucarelli, pela Série B do Campeonato Brasileiro.





O jogador, porém, foi relacionado para a partida e viajou a Campinas nesta quinta-feira. Mesmo assim, sua presença até no banco de reservas é incerta.





Em contrapartida, o goleiro Darley e o volante Marlon Freitas, que também sofreram com contusões nos últimos treinos foram liberados pelo departamento médico e estarão em campo.





Sem Bruno José, o técnico Roberto Cavalo deve reforçar o meio de campo com três volantes, já que terá o retorno de Jonatan Machado. Na lateral-esquerda, Pará, suspenso, dá lugar a Vinicius Freitas.





O Botafogo é o vice-líder da Série B com 15 pontos. Fora de casa, o Pantera tem 100% de aproveitamento, com três vitórias em três jogos (contra América-MG, São Bento e Operário-PR).





Globo Esporte