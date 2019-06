Bruno Spindel assume direção de futebol do Flamengo no lugar de Carlos Noval

(Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)









A pausa para a Copa América não vai apresentar novidades apenas no elenco e no comando técnico do Flamengo. Bruno Spindel vai assumir a direção executiva do futebol. Carlos Noval, que estava no posto, será remanejado para uma nova função - caso aceite a proposta que o clube lhe apresentar.





Reunião na noite desta segunda-feira entre a cúpula do clube e membros do departamento de futebol confirmou as mudanças. O encontro teve a presença do vice de futebol Marcos Braz, e a decisão teve o aval do presidente Rodolfo Landim.





Carlos Noval não esteve presente e, de certa forma, ficou contrariado. Ele foi comunicado da decisão por Braz. Ainda não está claro qual será sua nova função. Noval ainda não esteve no Ninho nesta terça-feira.





É remota a possibilidade de retorno à base, onde fez sucesso antes de assumir a direção-executiva do profissional, no ano passado, após a saída de Rodrigo Caetano.





Bruno Spindel, que já foi gerente de marketing e CEO do Flamengo na gestão de Eduardo Bandeira, atualmente trabalha como uma espécie de negociador, envolvido diretamente em todas as tratativas de chegada e saída de jogadores, ao lado do vice de futebol Marcos Braz.





Com a mudança, ele vai acumular o comando executivo do futebol. Spindel, que participou das tratativas com Jorge Jesus, recebeu o técnico português e sua comissão técnica, no aeroporto, na madrugada desta segunda-feira. O comando do futebol ainda conta com o gerente Paulo Pelaipe.





Internamente a entrada de Spindel na direção do futebol é entendida por alguns como uma manobra do vice de Relações Externas, Luiz Eduardo Batista (Bap), para ter um nome seu dentro do futebol. Há algum tempo Bap e Marcos Braz não falam a mesma língua. A chegada de Spindel seria não somente uma mudança no departamento, mas também jogada no xadrez político, apesar de o vice de futebol ter boa relação com o novo diretor.





De toda forma, a troca já vinha se desenhando há algum tempo e teve o aval de Rodolfo Landim.





O Flamengo planeja confirmar ainda nas próximas horas a mudança. Extra-oficialmente, o clube afirma que a troca do comando do futebol foi alinhada entre Marcos Braz, Rodolfo Landim e o Conselho de futebol.





Globo Esporte