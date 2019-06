Camisa da seleção brasileira feminina em 2020 terá apenas estrelas das conquistas das mulheres

Muitas pessoas têm questionado o motivo da camisa da seleção brasileira feminina contar com as cinco estrelas das conquistas de Copa do Mundo pelos homens. Acontece que a bela camisa atual das mulheres já estava com o projeto aprovado, quando a CBF lançou o novo logo da entidade em 2019, no momento que assumiu a presidência Rogério Caboclo. A partir de 2020 os uniformes da Seleção feminina terão as estrelas dos mundiais conquistados por elas (na França elas podem conquistar o primeiro) e os homens permanecerão com as atuais cinco estrelas.





Internamente na sede da confederação (material gráfico, assinaturas de e-mail, conteúdo digital) o novo logo da instituição já aparece, mas no material das seleções ainda não, apenas a partir de 2020 com os novos modelos de camisas para as duas seleções a alteração será feita.





As norte-americanas usam nas camisas as três estrelas conquistas em mundiais pelas mulheres e o uniforme dos homens não, já as italianas, francesas e argentinas também não usam as estrelas das conquistas pelos homens, entre outras seleções.





Assim, se o Brasil ganhar o Mundial na França não terá seis estrelas na camisa brasileira.





Globo Esporte