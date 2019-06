Campeonato Brasileiro de 2020 não será interrompido para a Copa América

(Foto: Bob Paulino/BP Filmes)









O Campeonato Brasileiro do ano que vem não será interrompido para a disputa da Copa América de 2020. O torneio será disputado entre junho e julho, em duas sedes – Argentina e Colômbia.





O calendário do futebol brasileiro só fica pronto no segundo semestre de 2019, mas este cenário é inevitável, segundo o GloboEsporte.com apurou com dirigentes da CBF.





Os jogadores que defendem clubes brasileiros e forem convocados para a Copa América de 2020 devem desfalcar seus times por pelo menos um mês, entre o período de preparação e o próprio torneio.





Vai se repetir, assim, a situação de 2016, quando os atletas convocados por Dunga para a Copa América Centenário, disputada nos EUA, desfalcaram seus times por seis rodadas do Campeonato Brasileiro.





A Conmebol, sim, vai paralisar suas competições. Tal qual ocorre em 2019, durante a Copa América em curso no Brasil, não haverá partidas da Sul-Americana nem da Libertadores.





Ao tomar posse como presidente da CBF, em abril deste ano, Rogério Caboclo prometeu em discurso que o Brasileirão seria interrompido nas datas-Fifa, períodos em que os clubes são obrigados a ceder seus jogadores para as seleções nacionais.





Para isso, os estaduais serão reduzidos a 16 datas (em vez das atuais 18). Há cinco datas-Fifa no ano que vem (março, agosto, setembro, outubro e novembro), períodos de nove dias em que as seleções se reúnem para disputar as Eliminatórias da Copa do Mundo ou amistosos.





Globo Esporte