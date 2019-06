Canadá vence Nova Zelândia e garante classificação para as oitavas de final

O Canadá garantiu neste sábado a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo feminina. A equipe venceu a Nova Zelândia por 2 a 0 em Grenoble e chegou a seis pontos no Grupo E. Fleming e Prince marcaram os gols canadenses.





A derrota da Nova Zelândia foi favorável ao Brasil. Isso porque as neo-zelandesas podem ser concorrentes para ficar com uma das vagas entre as melhores terceiras colocadas. Agora, só podem chegar a três pontos se vencerem na última rodada.





O Brasil, por exemplo, já tem três pontos e leva vantagem no saldo de gols - dois contra três negativos. Caso não vença a Itália na rodada final, precisará se classificar entre as quatro melhores terceiras colocadas.





O Canadá está em segundo lugar no Grupo E - perde no saldo de gols para a Holanda. A Nova Zelândia é a última colocada, sem pontuar e com três gols negativos de saldo.





Globo Esporte