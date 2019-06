Capitã faz gol contra bizarro, mas França vence a Noruega e segue 100%

A França venceu Noruega por 2 a 1 no Estádio de Nice, nesta quarta-feira, e se garantiu com 100% no Grupo A da Copa do Mundo. A partida foi agitada e contou com gol contra da capitã francesa, a zagueira Renard, e terminou decidida por um pênalti marcado com ajuda do VAR. Quem fez os outros dois gols da partida foram as atacantes Gauvin e Le Sommer (pênalti).





Uma das destaques do time do Lyon e artilheira da seleção francesa, Renard participou de uma jogada que surpreendeu negativamente a torcida da França. Após um cruzamento vindo pela esquerda com Herlovsen, a zagueira acabou empurrando a bola para seu próprio patrimônio, o que originou um gol contra bizarro.





Teve atuação do VAR na partida entre França e Noruega. Aos 24 minutos do segundo tempo, com a partida já empatada em 1 a 1, a volante norueguesa Engen deixou as travas de sua chuteira no joelho de Torrent. A árbitra pede para checar o vídeo e entende como penalidade máxima. Le Sommer foi para converter e chutou no canto esquerdo de Hjelmseth. Batida perfeita.





Com a vitória sobre a Noruega, as anfitriãs assumem o topo da tabela do Grupo A, na segunda rodada da Copa do Mundo. Noruega vem em segundo, seguida de Nigéria, em terceiro, e Coreia do Sul, na lanterna.





Globo Esporte