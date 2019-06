Celebrado até por Lebron James, Alisson vibra com título e diz: "Tem coisa maior por vir"

De Jürgen Klopp a Lebron James. A grande atuação de Alisson na vitória por 2 a 0 do Liverpool sobre o Tottenham rendeu elogios de todas as partes. E coroou a temporada do brasileiro, em seu primeiro ano no time. Ele fez a diferença para os Reds em Madri. Foram oito defesas, das quais três são consideradas difíceis. Todas na segunda etapa. Em êxtase com a performance, o brasileiro dividiu a conquista com os companheiros e prometeu: quer mais conquistas pelo time inglês





–A gente sempre dá o melhor. Fui feliz de ter feito boa partida. Importante para mim é ter vencido, é isso aqui (a medalha). Eles (companheiros) merecem demais. Equipe incrível. Merecedora e batalhadora. Temos que continuar assim – declarou Alisson, em entrevista ao canal “Esporte Interativo”.





Alisson foi o jogador mais bem avaliado da final pelo site “WhoScored”, especializado em estatísticas. Ele recebeu nota 8,7. A grande noite do goleiro brasileiro foi exaltada pelo chefe Jürgen Klopp.









Os elogios não pararam por aí. Até mesmo um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos vibrou com a noite vivida por Alisson. Sócio e torcedor do Liverpool, Lebron James, do Los Angeles Lakers, usou o Twitter para mostrar sua alegria com o desempenho do goleiro.





Terceiro goleiro brasileiro campeão





Dida, com o Milan em 2003, Júlio César, com a Inter de Milão em 2010, e agora Alisson, com o Liverpool, em 2019. Os três são os únicos goleiros brasileiros campeões da Liga dos Campeões. Todos com um detalhe em comum: passaram pela decisão sem levar gols. São um dos seis neste século que atingiram tal feito.





– Para mim é uma honra estar do lado desses dois monstros, um dos maiores da história do futebol brasileiro. É escrever meu nome na história do clube, da Champions League. É incrível, só tenho a agradecer o pessoal que trabalha comigo e aqueles que trabalharam comigo.





Seis goleiros não levaram gols na final da Champions League no século XXI:





Gianluigi Buffon (2003)

Dida (2003)

Vítor Baía (2004)

Víctor Valdés (2009)

Júlio César (2010

Alisson (2019)





50% deles brasileiros.





Liverpool conquista sexto título e se torna o terceiro maior vencedor da Champions; veja lista





Alisson encerra a Liga dos Campeões com seis dos 13 jogos sem ser vazado. Ele foi o "Luva de Ouro" do Campeonato Inglês, ao terminar a competição com 21 "clean sheets". Ao lado de Firmino, ele deve se apresentar à Seleção na próxima terça-feira, para a preparação para a Copa América.





O Liverpool conquistou sua sexta Liga dos Campeões da Europa e agora está isolado na terceira posição entre os maiores vencedores do torneio. Os Reds classificaram-se para a disputa do Mundial de Clubes, que ainda não tem local definido. A equipe inglesa nunca conquistou o torneio.





Globo Esporte