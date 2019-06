Com defesas espetaculares de Alisson, Liverpool marca com Salah e Origi e leva sua sexta Champions League

O Liverpool se consagrou campeão da Champions League 2018/2019. Em um jogo cheio de emoções, os Reds venceram por 2 a 0, gols de Salah (pênalti) e Origi, e leva o sexto troféu da competição. Alisson foi um dos homens da partida defendendo chutes de Eriksen (falta), Lucas Moura e Son. Para os Spurs, vale a fantástica campanha, que leva o clube a primeira final desta competição.





Firmino acabou passando despercebido no jogo e fui substituído no segundo tempo. O ataque do Tottenham pressionou na segunda etapa, mas viu o goleiro brasileiro em dia inspirado.

O jogo já começou movimentado e com um lance polêmico. Mané tentou o cruzamento e a bola bateu no ombro de Sissoko. O árbitro marcou pênalti, mas o lance foi muito discutido e vaiado pela torcida do Tottenham. Salah, em uma batida forte, abriu o placar para os Reds. Foi o segundo gol mais rápido em uma final de Champions League.





Com isso, o Tottenham precisou correr atrás para empatar. Son foi bastante acionado, mas a defesa do Liverpool estava bem postada. Enquanto isso, os Reds buscavam o contra-ataque, mas sem efetividade. Uma invasão de uma torcedora vestindo um maiô paralisou a final, mas nada que pudesse mudar o ambiente do jogo.





A pressão continuou pelo lado dos Spurs, mas foi o Liverpool que chegou com perigo. Robertson tentou de longe e Lloris fez boa defesa. No escanteio, Salah mandou para fora. O Tottenham continuou no ataque, mas não conseguiu o empate no primeiro tempo.





Noite de Alisson





Na segunda etapa, o Tottenham voltou com mais vontade, mas ainda parando na defesa dos Reds. Son continuou apagado, mas sempre acionado. Aos oito minutos, Dele Alli teve bela chance ao receber a bola, mas o chute desviou na defesa. No rebote, Kane não conseguiu aproveitar. O Liverpool aproveitou belo lance em contragolpe com Salah, mas a defesa dos Spurs tirou em cima. No lance seguinte, Robertson tentou cruzamento, mas a bola ficou com Lloris.





Aos 23 minutos, a melhor chance do gol do Liverpool. Salah tentou o lance, a bola sobrou para Milner e bateu no lado direito do gol. A bola passou muito perto e Lloris tirou com os olhos. A resposta do Tottenham veio com bola alçada na área, que após passar de pé em pé, ficou com o goleiro Alisson.





A pressão foi grande e Alisson foi fantástico. Defendeu chutes de Son e Lucas Moura e se mostrou seguro no gol. Aos 37, o goleiro brasileiro defendeu mais um chute, desta vez em cobrança de falta de Eriksen. Uma verdadeira muralha no gol.





Entretanto, o Liverpool soube aproveitar para ampliar. Aos 41, depois de cobrança de escanteio, Origi pegou a sobra e bateu rasteiro, para a bola entrar no canto direito de Lloris. 2 a 0 em um segundo tempo espetacular das duas equipes. Os Spurs ameaçaram uma reação, fizeram Alisson trabalhar, mas o placar já estava definido. Festa em Liverpool!