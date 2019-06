Com dois gols de Renard, França goleia a Coreia na estreia da Copa do Mundo

Anfitriã da Copa do Mundo de Futebol Feminino, a França confirmou seu favoritismo na tarde desta sexta-feira ao golear a Coreia do Sul por 4 a 0, no Estádio Parque dos Príncipes, em Paris. O destaque do jogo ficou para a zagueira Renard, que marcou duas vezes de cabeça. Henry e Le Sommer fizeram os outros.





Com o resultado, a França fica na liderança do grupo com três pontos. Noruega e Nigéria se enfrentam neste sábado. Já a Coreia do Sul, por enquanto, está na lanterna.





Como era esperado, a França dominou e conseguiu definir o jogo ainda no primeiro tempo. Logo aos nove, a atacante Le Sommer abriu o placar com um belo gol de primeira, após receber cruzamento pela direita. Depois, a gigante Renard aproveitou sua estatura para fazer dois de cabeça. Na etapa final, a equipe reduziu o ritmo, mas ainda fez mais um com a capitã Henry.





Pela primeira vez na história, um gol foi anulado na Copa do Mundo de Futebol Feminino. Ainda no primeiro tempo, a árbitra de vídeo viu impedimento da zagueira francesa Mbock Bathy





Globo Esporte