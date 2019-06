Com dois reforços e de olho no mercado, Vasco volta aos treinos para fugir de vez do Z-4

(Foto: André Durão)









Depois de apenas seis dias de folga, o time profissional do Vasco volta ao trabalho nesta quinta-feira à tarde, no CT do Almirante. Já fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas ainda longe da tranquilidade, o Cruz-Maltino se reapresenta com dois reforços: o meia Marquinho e o volante Richard.





Aos 32 anos, Marquinho estava no Athletico-PR e foi eleito o melhor atleta do Campeonato Paranaense. O meia armador, com passagens também por Fluminense, Roma e outras diversas equipes, assinou contrato até o fim da temporada e já foi anunciado pelo Vasco.





O volante Richard, do Corinthians, será o próximo a ser anunciado. O jogador já se apresenta com o restante do elenco nesta quinta-feira, mas ainda precisa realizar exames médicos. Ele pertence ao clube paulista e será emprestado ao Cruz-Maltino até o fim da temporada.





Ao mesmo tempo que adota cautela diante da dificuldade financeira pela qual passa, o Vasco recebe diariamente diversas ofertas de jogadores, mas o diretor executivo de futebol, André Mazzuco, não abre negociação com todos. Os atacantes Darío Lezcano e Henrique Almeida, por exemplo, foram oferecidos, mas por enquanto as conversas não evoluíram.





Em contrapartida, o Vasco não perdeu nenhum jogador que costuma ser utilizado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo durante os dias de folga. O volante Bruno Silva, fora dos planos, já tinha procurado a Justiça para deixar o Cruz-Maltino de graça.





O Vasco teve apenas seis dias de folga depois de um combinado entre o técnico Vanderlei Luxemburgo e o elenco. Todos entenderam que, diante do momento da equipe no Campeonato Brasileiro, o melhor era aproveitar a pausa para a Copa América para treinar para o restante da temporada. Atualmente, o time é o 15º colocado, com nove pontos.





Os primeiros dias de preparação do Cruz-Maltino serão realizados no CT do Almirante, mas a reta final será em Foz do Iguaçu. A equipe volta a jogar pelo Brasileirão no dia 13 de julho, contra o Grêmio, na Arena, pela 10ª rodada.





