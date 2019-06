Com gol de calcanhar no fim, Corinthians perde para o Botafogo-SP em Ribeirão

(Foto: Célio Messias / Estadão Conteúdo)









Em seu primeiro teste depois da folga, o Corinthians exibiu velhos problemas e perdeu por 2 a 1 para o Botafogo-SP, em amistoso disputado neste sábado, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Todos os gols saíram no segundo tempo: Naylhor abriu o placar para os donos da casa, Boselli empatou, mas Erick, aos 47 minutos, marcou de calcanhar e garantiu a vitória do vice-líder da Série B.





Em um primeiro tempo bastante movimentado, mas de poucas chances claras de gol, o Corinthians teve dificuldades para ir à área do Botafogo-SP. Três finalizações de Mateus Vital foram os lances mais perigosos do Timão, que chegou muito pelos lados, também com Pedrinho, mas sentiu a falta de criação no setor de meio-campo. O time da casa, por sua vez, soube fazer a bola girar de um lado para o outro e valorizou a posse, mas não conseguiu criar chances claras de abrir o placar.





Com muitas alterações para a etapa final, o jogo ficou mais aberto. Aos nove minutos, o zagueiro Naylhor subiu de cabeça no meio da defesa e abriu o placar para o Botafogo-SP. O Corinthians não conseguiu pressionar, mas chegou ao empate, aos 21. Gustagol acreditou no lance em saída errada do goleiro Rodrigo Viana e cruzou para Boselli desviar. Quando a partida caminhava para o empate, o Pantera chegou ao gol da vitória. Aos 47, Vinícius bateu falta para a área, Leonan desviou, e Erick tocou de calcanhar na pequena área. A bola bateu na trave e entrou.





O Corinthians volta a jogar contra o Vila Nova, quinta-feira, às 21h30, em Goiânia, em mais um amistoso. Pelo Brasileirão, o Timão recebe o CSA, dia 14 de julho, às 16h, em Itaquera. O Botafogo-SP pega o Brasil de Pelotas, dia 13 de julho, às 16h30, em Ribeirão Preto, pela Série B.





Globo Esporte