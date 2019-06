Com gol de meio-campista, Comercial vence a segunda na Copa Paulista

(Foto: Rafael Alves/Comercial FC)

O início de campanha do Comercial na Copa Paulista é promissor. Em seu primeiro jogo no Estádio Palma Travassos, a equipe derrotou o Linense por 1 a 0 com gol de Bruno Sabiá. O Leão divide a liderança do grupo com a Ferroviária com seis pontos, enquanto a equipe de Lins estacionou nos três pontos.





O primeiro tempo foi praticamente todo do Comercial, que contava com o apoio da torcida. O gol foi marcado aos 37 minutos, após cobrança de falta que Bruno Sabiá acertou de cabeça para estufar as redes. O técnico do Linense, José Donizete de Lima, reclamou de arbitragem no gol comercialino, que o treinador achou irregular.





A segunda etapa não teve muitas mudanças, com mais oportunismo alvinegro. Bruno Sabiá teve novamente a chance do gol em bola parada. Nos acréscimos, Michel Renner mostrou oportunismo na grande área, mas o gol Reinaldo bloqueou o lance.





Na próxima rodada, o Comercial visita o Batatais, no Oswaldo Scatena, às 10h do domingo. O Linense recebe a Ferroviária no mesmo dia e horário.