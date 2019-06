Com reunião marcada para esse domingo, Kyrie e os Nets miram acerto de R$ 543 milhões

(Foto: Gary A. Vasquez / USA Today)









Astro do Boston Celtics, Kyrie Irving terá uma reunião com o Brooklyn Nets nesse domingo, em que a intenção de ambas as partes é chegar a um acordo contratual de US$ 141 milhões por quatro temporadas. A informação é do jornalista Adrian Wojnarowski, da ESPN americana. Assim que o acordo foi firmado, o time de Nova York pretende renunciar aos direitos do armador D'Angelo Russell, permitindo que o jogador se torne agente livre.





Após duas temporadas com a tradicional franquia de Massachusetts, Kyrie Irving não emplacou como líder e sua relação com o núcleo jovem não foi das melhores. Por fim, as péssimas atuações contra o Milwaukee Bucks na semifinal da Conferência Leste foram o estopim para uma mudança de ares anunciada. Na última temporada regular, Kyrie teve médias de 23.8 pontos, 2.6 bolas de três, 5.0 rebotes, 6.9 assistências e 1.5 roubadas de bola.





Em relação a D'Angelo Russell, o Brooklyn Nets pretende cooperar para que o jogador vá para um time de sua escolha, mesmo que entre na equação um esquema de assinatura de contrato seguida de troca. Caso isso seja feito, os Nets não precisarão renunciar aos direitos de Russell. Um time que já tem interesse em D'Angelo é o Minnesota Timberwolves. Outra equipe de olho no armador é o Los Angeles Lakers.





Globo Esporte