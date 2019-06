Comercial-SP vence fora de casa na estreia da Copa Paulista

Por Redação Blog do Esporte









O Comercial começou bem na disputa da Copa Paulista. Jogando fora de casa, a equipe derrotou o Votuporanguense por 2 a 1 na arena Plínio Marin. A equipe sai na frente do grupo 1 da competição.





O jogo foi mais movimentado pelos donos da casa no início. O goleiro Iago defendeu uma bola de João Marcos pelo lado direito, enquanto o Leão assustava com Douglas Netto, que quase marcou ao interceptar a bola do goleiro Jordan. No entanto, no rebote, Zé Andrade mandou para fora.





A pressão resultou em gol aos 23 minutos, quando Douglas Netto recebeu passe de Bruno Sabiá e estufou as redes. Aos 27, o Leão teve a chance de ampliar com Ademir, mas a bola foi para fora.





O Votuporanguense reagiu aos 35 com João Marcos, mas a bola foi pela linha de fundo. Aos 38, Danilo Oliveira tentou o chute mais a bola foi por cima. Aos 48, Ricardinho arriscou da entrada da grande área, mas não conseguiu aproveitar.





A segunda etapa seguiu com o mesmo nível, com o time de Votuporanga mais em cima. O Comercial não conseguiu atacar e se segurou na defesa. Aos sete, o árbitro marcou pênalti, que Ricardinho converteu. O empate deu fôlego aos donos da casa, mas o Leão tratou de ficar a frente de novo. Aos 12, o capitão Gut acertou belo cabeceio após escanteio e fez 2 a 1 para os visitantes.





O Votuporanguense pressionou, fez mudanças táticas, mas o Comercial se segurou como pode. E foi assim até o apito final.





Na próxima rodada, o Comercial enfrenta o Linense, em casa, às 10h, no domingo (30). No mesmo horário, fora de casa, o Votuporanguense enfrenta a Ferroviária.