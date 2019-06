Comercial vai em busca da segunda vitória para embalar na Copa Paulista

O Comercial fará seu primeiro jogo em casa nesta Copa Paulista no domingo (30), contra o Linense às 10h. O alvinegro venceu a primeira partida, fora de casa, contra o Votuporanguense, por 2 a 1, e espera repetir o feito no Palma Travassos.





O zagueiro Rodrigo Sabiá, em entrevista para o site Globo Esporte, disse estar confiante de uma boa apresentação, principalmente diante da torcida em Ribeirão.





“É trabalhar essa semana forte como a gente já vinha trabalhando. O friozinho da barriga de estreia já passou, mas agora temos mais uma estreia, dentro de casa. Creio que tem tudo pra ser tranquilo e contar com apoio da torcida pra dar tudo certo”.





O campeão da Copa Paulista pode escolher entre duas opções. Ou disputar a Copa do Brasil ou a série D do Campeonato Brasileiro do ano seguinte. O Comercial nunca disputou a Copa e a última vez que esteve no Brasileiro foi em 2003, na série C. Com isso, Sabiá compreende o tamanho desta conquista. “É importante, é onde o Comercial sempre deveria estar”, concluiu.