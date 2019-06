Comissários confirmam vitória de Max Verstappen após análise do incidente com Charles Leclerc

(Foto: Getty Images)









Os comissários desportivos do GP da Áustria decidiram manter a vitória de Max Verstappen. O holandês assumiu a liderança após um toque com Charles Leclerc a três voltas da bandeirada final, mas os comissários decidiram investigar o incidente.





Além da análise de telemetria e imagens, os dois pilotos foram chamados para explicações. Quase três horas depois do fim da corrida, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou que nenhuma ação extra seria tomada, o que fez Verstappen seguir em primeiro lugar.





"Os comissários revisaram evidências de vídeo, depoimento do piloto do carro 33 (Max Verstappen), do piloto do carro 16 (Charles Leclerc) e representantes do time e determinaram o seguinte. O carro número 33 buscou ultrapassar o carro 16 na curva 3 na volta 69 ao ganhar a freada do carro 16. Quando fez isso, o carro 33 ficou ao lado do carro 16 na entrada da curva e estava em controle total do carro do carro enquanto tentava fazer a manobra de ultrapassagem por dentro do carro 16. No entanto, tanto o carro 33 como o 16 procederam em negociar a curva ao lado do outro mas claramente havia espaço insuficiente para ambos os carros fazerem isso. Logo depois do ápice, na saída da curva, houve um contato entre os dois carros. Na totalidade das circunstâncias, não consideramos que nenhum piloto foi integralmente ou predominantemente culpado pelo incidente. Consideramos isso um incidente de corrida", informou a FIA em nota.





Logo depois de saber que o incidente com Leclerc seria investigado, Verstappen foi duro nos comentários nas entrevistas:





- Se essas coisas não são permitidas nas corridas, então qual é o objetivo de estar na Fórmula 1?





Antes de ir à torre de controle, Leclerc defendeu seu lado, e pediu uma punição ao adversário:





- Estava bem claro no carro, não sei como foi do lado de fora. Vamos ver qual é a decisão. Na volta anterior, estava completamente bem, ele deixou o espaço, uma largura de carro na saída da curva, mas ele não fez na outra volta. Eu tive de ir longe e então não tive nenhuma chance de voltar. É uma vergonha.





Esta foi a sexta vitória de Max Verstappen na Fórmula 1 e a primeira na temporada 2019. Com o resultado, o holandês reassumiu a terceira colocação na classificação geral do campeonato. Já Leclerc, apesar de ter perdido a liderança no fim, conquistou o melhor resultado de um piloto de Mônaco na história.





Quinto colocado na corrida deste domingo, Lewis Hamilton manteve a ponta da tabela, com 197 pontos contra 166 do vice-líder Valtteri Bottas, terceiro em Spielberg.





Documento da FIA que confirmou a vitória de Max Verstappen na Áustria (Foto: Reprodução/FOM)





