Conmebol Copa América Brasil 2019 divulga operações de trânsito na região do Morumbi em dias de jogos

O Comitê Organizador Local da CONMEBOL Copa América Brasil 2019 anunciou como funcionarão as operações de trânsito na região do estádio do Morumbi em dias de jogos. Além da abertura do torneio, no dia 14 de junho, entre Brasil x Bolívia, o estádio ainda receberá as partidas entre Japão x Chile, no dia 17, às 20h, e Colômbia x Catar, dia 19, às 18h30.





Em dias de jogos, somente no período dos horários mencionados abaixo, o perímetro ao redor do Estádio do Morumbi será bloqueado para acesso apenas de veículos credenciados do evento, moradores residentes e comerciantes que estejam localizados no perímetro restrito. Para acessar as ruas restritas, o morador ou os comerciantes que tiverem sua residência ou comércio no perímetro restrito deverão apresentar um comprovante do endereço, em seu nome, juntamente com um documento pessoal. O veículo do morador ou comerciante não precisa ser cadastrado para acessar as áreas interditadas.





Também é importante ficar atento às placas de proibição de estacionamento que serão instaladas em diversas ruas no entorno do estádio.





Confira as ruas que sofrerão interdição em dias de jogos





• Av. João Jorge Saad a partir da rua Dra. Glete de Alcântara (altura do Posto Ipiranga) até o Estádio do Morumbi.

• Av. Giovanni Gronchi a partir da Rua Júlio Ribeiro Neto até o Estádio do Morumbi.

• Av. Giovanni Gronchi a partir da Rua Jandiro Joaquim Pereira até o Estádio do Morumbi.

• Rua Prof. Lúcio Martins Rodrigues entre a Rua Dr. Afonso Pena Junior e Av. Giovanni Gronchi.

• Rua Comendador Gabriel Calfat entre a Rua Dr. Afonso Pena Júnior e Av. Giovanni Gronchi.

• Rua Prof. Alfredo Aschar entre a Rua Dr. Afonso Pena Júnior e Av. Giovanni Gronchi.

• Rua João da Cruz Melão entre a Rua Corgie Assad Abdalla e Av. Giovanni Gronchi.

• Rua Prof. Paulo Pupo.

• Rua Dona Adelina Ashcar entre Av. Albert Einstein até Praça Roberto Gomes Pedrosa.

• Av. Padre Lebret a partir da Rua Rubens do Amaral até o Estádio do Morumbi.

• Rua Sérgio Paulo Freddi.

• Av. Jules Rimet.

• Rua Dr. Erasmo Teixeira de Assunção.





Horário de restrição de veículos:





14/06: 16h30 às 00h30.

17/06: 16h00 às 23h00.

19/06: 14h30 às 21h30.





CONMEBOL Copa América Brasil 2019





A 46ª edição do torneio mais antigo de Seleções do mundo e que retorna ao Brasil depois de 30 anos, será disputada em cinco cidades-sede (Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo) e por 12 Seleções participantes. Em campo, nove títulos da Copa do Mundo da FIFA reunidos e algumas das maiores estrelas do futebol mundial.





Além dos dez países sul-americanos membros da CONMEBOL (Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela), Japão e Catar participarão como convidados.





Após o sorteio realizado em janeiro, no Rio de Janeiro, o Grupo A ficou composto por Brasil, Bolívia, Venezuela e Peru. O Grupo B tem Argentina, Colômbia, Paraguai e Catar enquanto o Grupo C ficou com Uruguai, Equador, Japão e Chile.