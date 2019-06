Conmebol define Copa América de 2020: duas sedes, fase final na Colômbia; Austrália e Catar convidados

(Foto: Divulgação COL Copa América)









Na véspera da abertura da Copa América de 2019, a Conmebol vai anunciar formato, locais e convidados da Copa América de 2020. Mas podemos dizer que a reunião do Conselho da entidade num hotel de luxo de São Paulo deve ratificar o que já foi acertado em encontros anteriores.





A edição de 2020 terá 12 participantes, divididos em dois grupos de seis. Cada chave terá um país-sede: o grupo “sul” será disputado na Argentina; o grupo “norte”, na Colômbia.





Os quatro melhores de cada chave avançam para a fase de mata-mata, em formato tradicional: quartas de final, semifinais e final, sempre em jogo único. Toda a fase decisiva será disputada na Colômbia.





A Argentina também pleiteava receber as finais, mas questões históricas e políticas pesaram. Em mais de 100 anos, a Colômbia foi sede do torneio apenas uma vez, em 2001. Os argentinos já abrigaram nove edições, a última delas em 2011.





Austrália e Catar convidados





A edição de 2020 será disputada pelos 10 países da Conmebol e mais dois convidados, que serão Austrália e Catar, como o GloboEsporte.com revelou na semana passada. O país da Oceania, que na geografia particular do futebol pertence à Confederação Asiática de Futebol, disputará a Copa América pela primeira vez.





Outros sete países já estiveram como convidados no torneio: México, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras, Jamaica, Japão e Catar.





Formato experimental





A partir de 2020, a Copa América será disputada a cada quatro anos, sempre no intervalo entre as Copas do Mundo (2024, 2028, 2032...). E não há nenhuma garantia de que a fórmula usada no ano que vem seja repetida no futuro. A Conmebol vai usar a edição de 2020 para avaliar a “experiência” das sedes Norte e Sul.





A ideia por trás do formato é facilitar viagens dos torcedores ao local onde suas seleções vão jogar, pelo menos na primeira fase. Por isso, já se sabe até quem vai compor cada chave:





Grupo Sul: Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Uruguai e um convidado





Grupo Norte: Colômbia, Brasil, Equador, Peru e Venezuela e outro convidado.





Haverá um sorteio para definir em que grupo estarão Austrália e Catar.





No novo formato, serão 38 partidas no total. Cada seleção teria garantido um mínimo de cinco jogos na fase de grupos. A lógica por trás dessa decisão: mais jogos, mais dinheiro.





Para 2024 em diante, o formato pode mudar de novo, assim como a quantidade e a procedência dos convidados. Para 2019, por exemplo, o Brasil chegou a convidar até seleções europeias — mas isso foi antes de a Uefa lançar sua Liga das Nações, o que bloqueou essa possibilidade.





A relação entre Conmebol e Concacaf hoje está bem desgastada, mas fontes nas duas confederações acreditam que a situação pode mudar em pouco tempo. Hoje, como mostram os convidados para a Copa América de 2019 e 2020, a confederação sul-americana está mais próxima da Confederação Asiática (AFC, na sigla em inglês).





Globo Esporte