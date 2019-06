Copa do Mundo Feminina: jogo do Brasil contra Itália tem mais repercussão nas redes sociais do que o da Seleção Masculina na Copa América

As meninas do Brasil estão com tudo! O terceiro jogo do Brasil na Copa do Mundo Feminina, contra a Itália no dia 18, teve mais destaque e repercussão do que a partida da Seleção Masculina na Copa América contra a Venezuela, realizada no mesmo dia. É o que mostra um levantamento feito pela STILINGUE - líder nacional de Inteligência Artificial para o idioma Português -, em parceria com a Vert Inteligência Digital e o portal Dibradoras, em um projeto especialmente desenvolvido para a competição.





No total, foram 57.706 publicações, abrangendo mais de 40 mil usuários. O volume de publicações sobre a Copa do Mundo Feminina foi responsável por mais da metade das publicações do dia 18 de junho, e também, responde por quase o dobro do volume das publicações sobre a Copa América. Quando observado as conversas exclusivas sobre os jogos, as conversas sobre a disputa Brasil x Itália (Seleção Feminina), foram ⅓ maior que o volume de publicações do jogo Brasil x Venezuela (Copa América). O estudo levou em conta publicações no Facebook, Twitter, YouTube e blogs. (Gráfico 1)





Durante o jogo “Bra x Ita”, foram registradas 6.411 publicações, volume 17% superior ao jogo “Bra x Ven”, com 5.278 referências. O total de usuários durante a partida da Seleção Feminina também foi superior (4.113), sendo 16% a mais se comparado com os usuários captados na partida da Seleção Masculina contra a Venezuela. Por outro lado, as conversas durante o jogo do Brasil na Copa América alcançaram mais de 55 milhões de usuários, superior aos 31 milhões de usuários atingidos pela partida da Seleção Feminina.





O protagonismo feminino ficou evidente na partida da Seleção Feminina contra a Itália, que valia classificação à fase seguinte: 60% do engajamento das mulheres, contra 31% de participação masculina. Já durante o jogo masculino contra a Venezuela, a presença masculina foi superior: 49% a 28%. O Twitter foi canal de destaque em ambos – 91% no jogo da Copa do Mundo Feminina e 73% no da Copa América.





Ao longo do dia 18, mais de 2 mil hashtags diferentes foram monitoradas sob o contexto de Mundial Feminino e Copa América (além dos jogos do Brasil). Destas, 150 foram utilizadas ao menos dez vezes e, 41 foram monitoradas em mais de 100 ocorrências. Considerando-se o Top 10, as hashtags foram utilizadas ao menos 700 vezes. Os destaques incluíram: #BRAXITA, #EuTorcoPorTodas, #CopaAmerica e #GuerreirasdoBrasil. (Gráfico 2)





Para Carolina Zaine, co-fundadora da Vert Inteligência Digital, “é muito interessante observar que o jogo da Seleção Feminina foi mais comentado. Esse dado é de suma importância para que marcas tomem a decisão de também investir no futebol feminino. Se não fosse esse monitoramento, não teríamos essa dimensão”.