Cortado de Camarões por problema cardíaco, atacante Joel vai fazer exames em Londrina

Cortado da seleção de Camarões após ser diagnosticado com um problema cardíaco, o atacante Joel vai realizar novos exames em Londrina nesta semana. O jogador deve chegar à cidade paranaense na quarta-feira e será avaliado nos próximos dias pelo mesmo cardiologista que o acompanhou no início da carreira pelo Londrina - clube que detém parte dos direitos do atleta.





Joel foi cortado da Copa Africana de Nações após apresentar um problema na artéria coronal, com risco de morte em campo. O caso foi detectado pelo médico da seleção camaronesa e anunciado na segunda-feira.





- O (cardiologista Luiz Carlos) Miguita falou que fez todos os exames quando o Joel estava aqui e que ele não tinha nada. Como foi alegado lá que foi um problema de nascença, isso pode vir a aparecer com o tempo. O Miguita gostaria de consultá-lo antes de o Joel fazer qualquer coisa aqui no Brasil. O Joel chega na quarta, ele deve vir na quinta-feira pro CT para fazer alguns exames. A notícia não é tão ruim quanto parecia ser - disse Sergio Malucelli, gestor do Londrina.





O atacante começou no Londrina entre 2012 e 2014, e o clube ainda tem 50% dos direitos do jogador, divididos com um time camaronês. Os outros 50% pertencem ao Cruzeiro. Joel tem passagens por Avaí, Botafogo, Coritiba e Santos. Atualmente ele está no Marítimo, de Portugal.





Sem Joel, a seleção de Camarões está no Grupo F da Copa Africana de Nações e estreia nesta terça-feira, às 14h (horário de Brasília), contra Gana. Benim e Guiné Bissau completam o grupo.





Os companheiros de Joel na seleção camaronesa fizeram uma petição junto à Confederação Africana de Futebol para que o atacante seja reintegrado ao elenco caso possa entrar em campo no decorrer da competição.





Globo Esporte