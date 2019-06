Cristiane superou depressão e até disse adeus à Seleção antes de hat-trick: ''Foi uma volta por cima''

(Foto: Getty Images)









Quem vê imagem de Cristiane comemorando o terceiro gol na estreia da Copa do Mundo, com sorriso largo, não imagina que, por pouco, essa cena não se tornou bem improvável.





Em 2017, após a demissão da técnica Emily, havia decidido que não jogaria mais pela seleção brasileira. Insatisfeita em um período conturbado, sentiu que não conseguiria mais ajudar da forma completa, dentro e fora de campo, que sempre buscou desde que começou a defender essa camisa, quando tinha apenas 15 anos.





Depois de muita insistência por parte da comissão técnica, uma conversa considera franca com o técnico Vadão a convenceu a voltar. Ela topou abrir mais um capítulo na sua história já vitoriosa na seleção brasileira - duas medalhas de prata em Olimpíadas e um vice-campeonato mundial.





Estreia do Brasil na Copa e show de Cristiane levam a internet ao delírio

Para isso, teve uma atitude que pode ser considerada tão importante quanto os gols deste domingo. Expôs, há pouco mais de um ano e meio, que eram necessárias mudanças no trato com a seleção feminina do Brasil.





- Tive uma conversa franca com o professor. Com todos eles. Sobre as insatisfações, detalhes, como diária, premiação, roupa. Coisas que procuraram ajustar agora. Quando você faz um pedido, e a pessoa escuta, te dá uma tranquilidade - explicou.





Superou depressão e, depois, teve dúvidas se disputaria a Copa





Sua escolha de voltar havia sido tomada. Mas precisava enfrentar outros fatores, que já não estavam tão em seu controle.





Lesões entraram em cena e, em determinado momento, a atacante achou que não conseguiria se recuperar a tempo da Copa do Mundo. A última foi em fevereiro deste ano. Batia ali, um medo de que aquele filme dos Jogos Olímpicos do Rio, quando se lesionou durante o torneio, se repetisse. Na época após a disputa em casa, Cris chegou a sofrer uma forte depressão.





- Era uma dúvida também se eu conseguiria me recuperar para a Copa do Mundo. Acho que é uma vitória pessoal muito grande de tudo que passei. Estou explodindo de felicidade. Hoje foi momento de volta por cima. Poder ajudar as meninas é o mais importante - completou.





A estreia de gala no âmbito pessoal ganhou um contorno especial.





Estreia marcada por recordes





Com os três gols na vitória do Brasil na estréia, Cristiane garantiu um recorde pessoal. A atacante da Seleção é a primeira jogadora a marcar mais de uma vez na mesma partida em três Copas diferentes. Além dos três gols anotados contra a Jamaica, Cristiane foi às redes mais de uma vez contra Guiné Equatorial, em 2011, e contra a China, em 2007.





Além do recorde, a atacante se tornou a terceira brasileira a marcar três gols em uma partida de Copa do Mundo. Além dela, Pretinha e Sissi também alcançaram a marca. As duas primeiras, inclusive, marcaram na mesma partida: na goleada de 7 a 1 do Brasil contra o México, na Copa do Mundo de 1999, nos Estados Unidos.





Com a vitória por 3 a 0 contra a Jamaica, o Brasil assume a liderança do Grupo C da competição. A Itália também venceu, mas fica atrás pelo saldo de gols. Na próxima rodada, as brasileiras enfrentam a Austrália, que ocupa a terceira posição. As italianas encaram a Jamaica.





Globo Esporte