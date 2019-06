De virada, Ucrânia derrota a Coreia do Sul e vence pela primeira vez o Mundial sub-20

O mundo tem um novo campeão sub-20 no futebol. De virada, a Ucrânia derrotou a Coreia do Sul por 3 a 1, no estádio Midzewa, em Lodz, Polônia, e conquistou a Copa do Mundo da categoria pela primeira vez na história. O herói do jogo foi o atacante Supriaha, autor de dois gols - Tsitaishvili completou, e Kang-in Lee descontou.





Supriaha não havia marcado gol algum no Mundial. Foi, inclusive, uma surpresa ao ser escalado como titular no lugar de Sikan, artilheiro da Ucrânia na competição. Mas a estratégia deu certo: com muito oportunismo, fez os gols de empate e da virada e iniciou o caminho para o triunfo ucraniano.





Para conquistar o título, a Ucrânia precisou se recuperar de um baque logo no início. Aos dois minutos, Kang-in Lee bateu pênalti para a Coreia do Sul e abriu o placar. A partir daí, os ucranianos dominaram a posse de bola e contaram com a colaboração da defesa rival, que falhou nos dois primeiros gols.





Atrás no placar no segundo tempo, a Coreia do Sul começou a pressionar, mas não chegou a criar uma chance efetiva de gol. No fim, Tsitaishvili roubou bola na defesa, arrancou e só parou na área rival, num chute cruzado para definir o triunfo.





Presidente da Fifa, Gianni Infantino acompanhou a decisão ao lado do ex-jogador polonês Zbigniew Boniek, atual presidente da federação de futebol local.





Os maiores campeões do Mundial sub-20





1- Argentina (seis títulos)





2- Brasil (cinco)





3 - Portugal (dois)





4- Sérvia (dois, um como Iugoslávia)





5- Gana, Espanha, União Soviética, Alemanha, Inglaterra, França e Ucrânia (um)





Globo Esporte