Deportivo La Coruña sai na frente por vaga na elite em jogo marcado por dura entrada

O Deportivo La Coruña saiu na frente do Mallorca na luta por uma vaga na elite do Campeonato Espanhol ao vencer o jogo de ida do playoff por 2 a 0, nesta quinta-feira, em casa. A cena mais marcante, porém, foi do plantão médico: a entrada duríssima de Pedraza em Bergantiños.





Aconteceu aos 42 minutos do primeiro tempo. Pedraza, do Mallorca, deslizou em carrinho e acertou o rosto de Bergantiños com as travas da chuteira. Ele recebeu o cartão vermelho direto e logo se arrependeu, colocando as mãos na cabeça.





Bergantiños precisou ser levado ao hospital por conta das feridas, mas não teve nenhuma fratura detectada.





Àquela altura o Deportivo já vencia com gol de Cartabia, aos 37 minutos, e ampliou aos 34 da etapa final, com Quique. A volta acontece no domingo.





Globo Esporte