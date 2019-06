Em jogo com erro do VAR, Chile vence o Equador e garante vaga nas quartas

O Chile está classificado para as quartas de final da Copa América. Na noite desta sexta-feira, na Fonte Nova, em Salvador, a seleção comandada pelo técnico Reinaldo Rueda venceu o Equador por 2 a 1. Fuenzalida abriu o placar para o Chile, e os equatorianos empataram, de pênalti, com Enner Valencia. Alexis Sánchez, no segundo tempo, assegurou a vitória aos chilenos. Veja os melhores momentos:





Sálvio Spinola Fagundes Filho, comentarista de arbitragem do Grupo Globo, classificou como "absurda" a atuação do árbitro de vídeo (VAR, na sigla em inglês) em Equador x Chile. O lance em questão ocorreu aos 38 minutos do primeiro tempo: o goleiro Arias, do Chile, sai da área para disputar a bola com Romário Ibarra, do Equador, que cai no chão. O árbitro argentino Patricio Loustau nada marca. Na sequência, porém, ele interrompe o jogo, alertado pelo comandante do VAR, o colombiano Wilmar Roldán. Após analisar o lance, dá falta para o Equador e cartão amarelo para o goleiro chileno. “Isso é um absurdo. Não está no protocolo da Fifa a revisão de uma falta”, disse Sálvio. Leia mais aqui e veja o vídeo abaixo:





Líder do Grupo C e já classificado às quartas de final, o Chile depende de um empate com o Uruguai na última rodada da fase de grupos para assegurar a primeira colocação da chave. Já o Equador, que ainda não somou pontos, ainda tem chance de avançar. Se Argentina e Catar empatarem no domingo, pelo Grupo B, o time equatoriano classifica com uma vitória sobre o Japão. Do contrário, precisa torcer por outras combinações e ainda tirar grande saldo. Veja a tabela da Copa América.





O Chile começou a partida em ritmo acelerado. E abriu o placar aos sete minutos. Após escanteio cobrado da esquerda, a zaga do Equador afastou, e Fuenzalida, no rebote, acertou belo chute. O time equatoriano, no entanto, não se inibiu e conseguiu empatar aos 25 minutos, em gol de pênalti de Enner Valencia. A penalidade foi do goleiro Arias em Méndez. Depois disso, o jogo ficou muito truncado, com poucas chances de gol e sem emoção.





Assim como na etapa inicial, o Chile partiu para cima logo que a bola rolou. Mas dessa vez contou com a ajuda do adversário para chegar com perigo. Aos 4 minutos, Arboleda errou passe e deu a bola de presente para Vargas, mas o zagueiro do Equador se recuperou e evitou o gol do rival. Só que no lance seguinte, aos 5, Aránguiz acertou bom cruzamento, e Alexis Sánchez bateu colocado para marcar o segundo do Chile, que ainda chegou outras vezes com perigo. O Equador, dessa vez, não encontrou espaço para reação. Para piorar, no fim do jogo Achilier foi expulso.





Com o gol marcado nesta sexta-feira, Alexis Sánchez chegou a dois nessa Copa América e divide agora a artilharia do torneio com outros cinco jogadores (o também chileno Vargas, o brasileiro Philippe Coutinho, o colombiano Duván Zapata, o japonês Miyoshi e o uruguaio Luis Suárez). Fora isso, o chileno Aránguiz, que deu o passe para o gol de Sánchez, chegou a três assistências na competição e lidera o quesito.





O duelo entre Equador e Chile foi o que mais registrou cartões até aqui na Copa América 2019: 10! Foram nove amarelos e um vermelho. Só que a partida foi a segunda mais faltosa da competição, com 43 faltas, perdendo para Bolívia x Peru, que teve 49 faltas e cinco cartões amarelos.





As duas seleções voltam a campo na próxima segunda-feira, às 20h, pela terceira e última rodada do Grupo C. O Chile encara o Uruguai no Maracanã, no Rio de Janeiro, enquanto o Equador enfrenta o Japão no Mineirão, em Belo Horizonte.





Globo Esporte