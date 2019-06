Em treino de luxo, Brasil muda time, mas se mantém firme e vence Canadá na Liga das Nações

(Foto: William Lucas/Inovafoto/CBV)









O resultado pouco importava. Já classificado para as finais da Liga das Nações, o Brasil entrou em quadra livre de qualquer pressão. Renan Dal Zotto, então, aproveitou para abrir espaço para algumas mudanças. No fim, o efeito foi o mesmo. Na noite deste sábado, a seleção não teve dificuldades para bater o Canadá no Ginásio Nilson Nelson: 3 sets a 0, parciais 25/20, 25/19 e 25/19 .





O triunfo mantém o Brasil na liderança da tabela, com 13 vitórias em 14 jogos. Do outro lado, a derrota acaba com as chances do Canadá de avançar às finais. Neste domingo, a seleção brasileira encerra a fase de classificação contra a já eliminada Itália, às 19h. O SporTV2 transmite a partida, e o GloboEsporte.com acompanha tudo em tempo real. Antes, às 16h, o Canadá se despede da competição contra a França.





Os franceses, aliás, se garantiram nas finais com uma vitória sobre os italianos em 3 sets a 1, parciais 27/25, 25/19, 21/25 e 25/20. Assim, a fase decisiva da Liga das Nações já tem todos os times definidos: além de Brasil e França, Irã, Rússia e Polônia se juntam aos Estados Unidos na briga pelo título, em Chicago.





Fatos do jogo





Ausência





Lucão, que havia sentido dores na região cervical ainda na partida contra a França, foi poupado pelo técnico neste sábado. Flávio entrou em seu lugar e teve mais um bom rendimento. Não foi a única mudança. Além dele, Cachopa e Douglas Souza começaram a partida como titulares nos lugares de Bruninho e Leal.





Jogada da noite





O ponto mais sensacional da partida envolveu um rally longo, uma defesa incrível do líbero Maike e uma finalização primorosa do Brasil. Mais do que palavras, vale conferir abaixo:





Donos do jogo





Duas das novidades da partida fecharam o duelo como destaques. Isac e Douglas Souza, com 14 pontos cada, foram os maiores pontuadores da seleção. Cachopa, que substituiu Bruninho, também mostrou técnica ao distribuir a partida com perfeição.





Nova opção





Durante a partida, Renan apostou em Leal como oposto na inversão 5-1. À vontade no ataque, o ponteiro se apresentou como uma nova opção para o técnico na reta final da Liga das Nações.





Não rolou





O Canadá entrou em quadra precisando de um milagre para seguir sonhando com uma vaga nas finais da Liga. O time precisava vencer as partidas contra Brasil e França, neste domingo, perder no máximo dois sets no total e contar com um tropeço da Polônia contra Portugal. Não deu nem para a saída...





Os sets





Com a vaga em mãos, Renan Dal Zotto se deu ao luxo de mudar quase todo o time. O Canadá precisava de um milagre para avançar às finais e começou pressionado, principalmente no saque. Mas, aos poucos, o Brasil se arrumou em quadra. No ace de Alan, a seleção foi para a primeira parada técnica com 8/5 no placar. Apesar de todas as mudanças, o time da casa manteve seu padrão de jogo. Isac, aliás, era o grande destaque do time àquela altura. Os rivais ainda chegaram a empatar o placar em 14/14. Mas, no geral, foi um primeiro set sem muitos sustos: 25/20, depois de uma pancada de Douglas Souza.





O Canadá quis se mostrar firme na volta à quadra. Na primeira parada técnica, o time da América do Norte estava à frente no placar, com 8/6. A seleção brasileira, porém, era muito superior tecnicamente e não demorou a retomar o controle do jogo. No bloqueio de Isac, fez 14/12. Ampliou a vantagem logo depois no ace de Douglas. Hoag pediu tempo e tentou arrumar a casa. Um novo bloqueio de Isac destruiu seus planos. Com o placar encaminhado, Renan ousou e apostou em Leal como oposto na inversão. O ritmo seguiu firme até o fim: 25/19, sem muitas dificuldades.





Era questão de tempo para fechar a partida. O Canadá até tentou, mas parece ter desanimado com a queda nas parciais anteriores. Ainda assim, chegou ao empate em 16/16. Foi o sinal para que o Brasil voltasse a acordar. Em um rali espetacular, depois de duas defesas milagrosas, a equipe abriu 20/16. Pouco depois, o time disparou rumo à vitória: 25/19.





Escalações:





Brasil: Cachopa, Alan, Isac, Flávio, Lucarelli e Douglas Souza. Líberos: Thales e Maique. Entraram: Bruninho e Leal.





Canadá: Walsh, Sclater, Vigrass, Maar, Hoag e Szwarc. Líbero: Bann. Entraram: Derocco e Berkel.





Globo Esporte