Equipe de ciclismo de Ribeirão Preto conquista 5 pódios no Paulista de Estrada

(Foto: Divulgação FPC)

A equipe de ciclismo de Ribeirão Preto subiu ao pódio cinco vezes no Campeonato Paulista de Estrada, realizado no último final de semana, em São Carlos. As conquistas aconteceram nas categorias profissionais e de base.





Alan Maniezzo foi o segundo colocado na prova de resistência, com Rodrigo do Nascimento na terceira posição. No sub-23, Felipe Ronzani foi o segundo colocado na prova de resistência e Pedro Rossi e Rogério Júnior foram primeiro e segundo colocados, respectivamente, na prova de cronômetro.





Alan comentou sobre sua conquista estadual.





“Estou muito feliz. Esta temporada está sendo muito produtiva para mim, grandes resultados em diferentes competições. Isso é fruto do bom trabalho que a equipe realiza. Temos uma estrutura de primeiro mundo, isso é, com certeza, um grande diferencial. Não conquistamos o resultado desejado, mas sabemos que estamos no caminho certo. Agora é ficar de olho no Brasileiro”, afirmou o ciclista.





Agora a equipe se prepara para o Campeonato Brasileiro de Estrada, competição mais importante do ano, que acontece em Paulínia a partir desta semana.





“Eles confiam no que passamos. Aqui sempre destacamos o trabalho em equipe, o nós, para coroar o um. Todos trabalham pela equipe, sem vaidade, esse é o segredo para o nosso sucesso. Nem sempre vamos ganhar, mas o importante é manter a regularidade e continuar brigando em cima. Agora é todo foco no Brasileiro”, disse o treinador Marcelo Donnabella.