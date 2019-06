Estádio Santa Cruz deve ganhar novas melhorias após amistoso de inauguração

O Estádio Santa Cruz, casa do Botafogo de Ribeirão Preto, passou por uma reforma em um dos seus setores neste começo de ano. Como já noticiado aqui no Blog, o local recebeu novas cadeiras, salas vips, bares, restaurantes e uma estrutura moderna. A inauguração acontecerá neste sábado (28), às 20h, em um amistoso entre Botafogo e Corinthians.





A chamada arena terá 12 mil assentos liberados aos torcedores e mais três mil lugares entre camarotes e bares. De acordo com o presidente do Conselho Deliberativo da Botafogo S/A, Adalberto Baptista, o estádio também terá um placar eletrônico, que inicialmente será improvisado, mas que em até 45 dias será parte permanente do Santa Cruz.





“Vamos ter um placar de primeiro mundo, um painel de led, deve estar a estrutura 100% pronta dentro de no máximo 45 dias. Esse mesmo placar, muitos queriam que não estivesse ausente nessa data de inauguração da arena. Esse placar que as pessoas vão ver, que é um painel de led, tem alta definição, as pessoas poderão ver replays de jogadas, o mesmo placar que veem nas arenas mais modernas do mundo. São quase 70 m² de painel de led, no interior do estado isso não existe. Tem no Morumbi, na arena do Palmeiras. Será segurado por um guindaste de maneira provisória, aí a estrutura de alvenaria será iniciada na segunda-feira. É mais um item de conforto e utilidade pública ao torcedor”, explicou Adalberto Baptista em entrevista ao Globo Esporte.





O estádio ainda receberá novas melhorias, que devem acontecer nos próximos dias. O Botafogo volta apenas em julho a campo, pela série B do Campeonato Brasileiro.





"Ainda temos a necessidade de fazer reparos nos vestiários e na iluminação, essas mudanças estão no nosso radar e espero que até o fim do ano a gente consiga melhorar. A gente sabe que a situação é precária, mas já convivemos tantos anos, precisamos esperar mais uns meses porque ainda temos outros investimentos que precisam ser realizados, principalmente de estrutura", concluiu Baptista.