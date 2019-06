Evgeny Kuznetsov se livra de punição por vídeo polêmico

(Foto: Divulgação site/NHL)









Na tarde desta sexta-feira (31), Bill Daily, membro do concelho da NHL, anunciou que as investigações sobre o vídeo envolvendo o atleta do Washington Capitals Evgeny Kuznetsov e uma substância ilegal, estão encerradas, depois que o jogador foi interrogado pela instituição. Supostamente, a conversa pareceu ser esclarecedora e suficiente para que a liga decidisse por não seguir com a polêmica.





No vídeo, duas linhas de cocaína estão posicionadas em cima de uma mesa e uma pessoa parecida com o atleta faz um vídeo. Portanto, além de uma mulher que está dormindo na cama, fica evidente que havia uma terceira pessoa presente neste mesmo ambiente. Não que isso tire das costas do jogador a responsabilidade pelo conteúdo, algo que o próprio Kuznetsov assumiu em sua defesa: "Mesmo eu não tendo nunca consumido substâncias ilegais, gostaria de pedir desculpas para os Capitals, meus companheiros e amigos, além de todas as pessoas, por eu ter me envolvido em uma situação vexatória como essa. Essa é uma bela lição que estou sofrendo".





Em seu comunicado oficial, a NHL assume que o episódio está encerrado: "Nós revimos toda a situação envolvendo o vídeo desde a última segunda-feira (27) sobre o atleta do Washington Capitals, Evgeny Kuznetsov. O processo investigativo envolveu informações legais e uma entrevista com o jogador. Mesmo descordando das decisões do jogador, o Sr. Kuznetsov se mostrou alinhado com as provas que colhemos e com isso, não encontramos motivos para questionar seus representantes a respeito do que ocorreu – e do que não ocorreu -, naquela noite. Portanto, estamos formalmente encerrando este caso".





Os Capitals também se pronunciaram diante do imbróglio: "De acordo com o nosso próprio regimento, nos encontramos com Evgeny para discutir o ocorrido no vídeo. Mesmo desapontados com sua presença no conteúdo, aceitamos suas explicações e desculpas. Ele tem sido uma peça importante de nossa organização como um jogador influente dentro e fora do gelo, e esperamos que ele tenha aprendido a lição".





Segue link do vídeo polêmico:









