Fedal à vista! Nadal dá show e Federer confirma clássico na semifinal de Roland Garros

(Foto: Clive Mason/Getty Images)









A espera acabou. Os rivais Roger Federer e Rafael Nadal venceram nesta terça-feira (4) e confirmaram o clássico na semifinal de Roland Garros na sexta-feira (7), o primeiro no circuito desde outubro desde 2017. Vice-líder do ranking, o espanhol brilhou e não deu chances ao japonês Kei Nishikori (7º colocado), com vitória por 6/1, 6/1 e 6/3. Federer (3º), por sua vez, teve muito mais trabalho para superar o compatriota Stan Wawrinka (24º) por 7/6(4), 4/6, 7/6(5) e 6/4 no duelo suíço.





Os dois estavam em quadra ao mesmo tempo. O intervalo nos resultados foi menos de quinze minutos de diferença. Nadal venceu primeiro na Philippe Chatrier, a principal do torneio, enquanto Federer confirmou na Suzanne Lenglen, a segunda maior. O último confronto entre eles no Grand Slam francês foi há oito anos, na decisão do torneio, quando superou o rival 7/5, 6/7(3), 5/7 e 6/1.





O suíço levou a melhor nos últimos cinco confrontos, mas nunca venceu o espanhol em Roland Garros. A partida mais recente deles foi no Masters 1000 de Xangai, em 15 de outubro de 2017.





Na chave superior, o sérvio Novak Djokovic (1º) enfrenta o alemão Alexander Zverev (5º) por volta de 10h30 de Brasília. No mesmo horário, o Dominic Thiem (4º) entra em quadra contra o russo Karen Khachanov (11º).





O jogo de Nadal





Foi um show à parte de Nadal. Teve smash de costas e winner de todos os cantos da quadra. Dominou o adversário com uma superioridade assustadora do fundo de quadra.





Nishikori, por sua vez, sentiu o desgaste por vir de duas maratonas de cinco sets e pouco conseguiu aguentar o volume de jogo do Touro Miúra. O nipônico pediu atendimento médico no braço direito no terceiro set, mas seguiu na partida.





O principal problema do número 2 do mundo foi a ameaça de temporal em Paris que paralisou a partida por cerca de uma hora, quando liderava por 6/1, 6/1 e 4/2. Ele precisou de menos de 10 minutos para confirmar a vitória na volta, antes do término do jogo rival Federer.





É a 12ª vez que Nadal atinge a semifinal da competição em 15 participações. Ele saiu de Paris com título todas as vezes que chegou nesta fase da competição. As exceções foram em 2009 (nas oitavas para Soderling), em 2015 (para Djokovic) e em 2016, por desistência.





A vitória de Federer





Ao contrário do jogo de Nadal, o equilíbrio predominou confronto entre os amigos e compatriotas Roger Federer e Stan Wawrinka. A partida durou 3h35 e Wawrinka chegou a sacar em 4/3 no terceiro set, mas não conseguiu manter a vantagem para abrir 2 sets a 1.





Nos momentos de pressão, Federer se saiu melhor, com destaque para os tiebreaks. Mas não foi fácil converter os break points. Foram apenas duas quebras em 18 chances em todo o jogo. Wawrinka sacou bem, mas o vencedor de 20 Grand Slams teve dificuldade de agarrar as oportunidades.





O desgaste de Wawrinka pelo jogo anterior de 5h08 contra o grego Stefanos Tsitsipas não foi um fator determinante contra Federer. A partida foi de pontos curtos e poucos ralis. O diferencial principal foi a variação de o top 5 nas subidas à rede e slices mesmo nas horas mais tensas do jogo. A chuva interrompeu o confronto quando estava 3/3 no quarto set. De volta à quadra após a chuva, Federer se destacou ao definir pontos na rede com inteligência e fechou a partida em 3h35.





Foi a 23ª vitória de Federer sobre o compatriota em 26 confrontos, e a sétima consecutiva. A última vez que Wawrinka venceu o compatriota foi justamente em Roland Garros, há quatro anos. É a primeira vez que o ex-líder do ranking atinge a semifinal do torneio desde 2012. Na ocasião, ele tinha ainda 30 anos e 16 títulos de Grand Slam.





Globo Esporte