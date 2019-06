Fernando Alonso vence categoria da 24 Horas de Le Mans

(Foto: José Mário Dias)

O piloto Fernando Alonso venceu a prova das 24 Horas de Le Mans ao lado dos também exs-Fórmula 1 Sebastien Buemi e Kauzki Nakajima, representando a Toyota na LMP1. Alonso venceu seu primeiro título mundial desde o da Fórmula 1 em 2006, agora pilotando o Toyota TS050 Hybrid.





O pódio foi completo com o trio formado por Mike Conway, Kamui Kobayashi e Jose-Maria Lopez em segundo e o trio Mikahil Aleshin, Stoffel Vandoorne e Viltay Petrov em terceiro lugar.





O Brasil também esteve no pódio. O piloto Daniel Serra, bicampeão da Atock Car, venceu a LMGTE-PRO ao lado do britânico James Calado e do italiano Alessandro Pier Guidi.





Já Felipe Fraga se tornou o brasileiro mais jovem a vencer em Le Mans, na LMGTE-AM, formando trio com Ben Keating e Jeroen Bleekemolen, pilotando um Fort GT. Rodrigo Baptista também esteve no pódio, em terceiro, com Wei Lu e Jeff Segal, pilotando uma Ferrari 488.





Na categoria LMP2, o brasileiro André Negrão chegou em primeiro na equipe com Pierre Thiriet e Nicolas Lapierre, pilotando o protótipo da Signatech Allpine.