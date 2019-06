Ferrari entra com pedido de revisão da punição a Sebastian Vettel no GP do Canadá

(Foto: Getty Images)









A Ferrari não desistiu de recuperar a vitória no GP do Canadá. Na ocasião, Sebastian Vettel venceu a corrida, mas, punido com o acréscimo de cinco segundos ao tempo de prova, viu o rival Lewis Hamilton levar o caneco. Agora, a escuderia entrou com o pedido oficial de revisão do lance por parte da Federação Internacional de Automobilismo (FIA).





Em geral, pelo código esportivo da FIA, este tipo de decisão não pode ser mudada. Contudo, o artigo 14.1.1 do regulamento esclarece que "se uma nova e relevante evidência for descoberta, e que estava indisponível no momento da competição", a Federação poderá chamar os comissários ou substitutos para reexaminar o lance.





De acordo com a "Autosport", a probabilidade é de que a FIA determine que os comissários revejam o incidente durante o fim de semana do GP da França. E a primeira decisão deles será determinar se a nova evidência é ou não aceitável para que o lance seja revisto. Se decidirem que sim, então a FIA ouvirá a Ferrari para entender por que a punição a Vettel não foi correta e rediscutir o caso.





Relembre o caso





Sebastian Vettel cruzou a linha de chegada em primeiro no GP do Canadá, neste domingo, mas a vitória ficou com Lewis Hamilton. O alemão foi punido com cinco segundos por ter deixado a pista e retornado de "maneira perigosa" segundo decisão dos comissários da Federação Internacional de Automobilismo (FIA).





Informado da punição, o piloto se recusou a levar o carro para o local designado para o três primeiros colocados, largando o bólido na entrada dos boxes. Vettel então saiu andando como se não fosse para o pódio, mas acabou voltando. Não sem antes se dirigir às placas com que indicam as posições em que três primeiros colocados devem estacionar os carros e trocar a sinalização que estava na frente do carro de Hamilton, removendo a de primeiro lugar e trocando-a pela de segundo.





